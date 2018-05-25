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"Артист погибает": появилась циничная реакция Путина на отчет по MH17

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Президент России Владимир Путин, комментируя выводы международного следствия по крушению Boeing-777, сбитого в небе на Донбассом в 2014 году, которая признала, что стреляли по лайнеру из российского "Бука" явно нервничал и делал вид, что не "знаком с ситуацией".

Так, во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Кремля сначала якобы не понял вопроса журналиста по этому поводу, а потом сказал, что не знает деталей отчета, потому что много работал.

При этом ложь Путина выдавала его мимика, что подметил блогер Вадим Фульмахт, разместивший отрывок выступления президента РФ на своей странице в Facebook.

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"Посмотрите, как Путин изо всех сил "не понимает, о каком самолете идет речь". Какой артист погибает, куда там Нерону", - написал он.

Другие пользователи соцсети поддержали его.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило,что Boeing-777 был сбит из российского "Бука".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНа Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владимир ПутинЭммануэль МакронВадим Фульмахт
Место
Украина
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Путя весь в дерьме,но пытается делать хорошее лицо,при плохой игре!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Я, пользуясь точно такими же "доказательствами" из интернета, могу утверждать, что США на Луну не высаживались, что теракт с башнями-близнецами, устроили американские спецслужбы или то, что нас посещали пришельцы, но США их прячут от человечества.
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Шматко Лидия
Шматко Лидия
Ну вот,скоро земля под ногами гореть будет.......
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