"Артист погибает": появилась циничная реакция Путина на отчет по MH17

Президент России Владимир Путин, комментируя выводы международного следствия по крушению Boeing-777, сбитого в небе на Донбассом в 2014 году, которая признала, что стреляли по лайнеру из российского "Бука" явно нервничал и делал вид, что не "знаком с ситуацией".

Так, во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Кремля сначала якобы не понял вопроса журналиста по этому поводу, а потом сказал, что не знает деталей отчета, потому что много работал.

При этом ложь Путина выдавала его мимика, что подметил блогер Вадим Фульмахт, разместивший отрывок выступления президента РФ на своей странице в Facebook.

"Посмотрите, как Путин изо всех сил "не понимает, о каком самолете идет речь". Какой артист погибает, куда там Нерону", - написал он.

Другие пользователи соцсети поддержали его.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило,что Boeing-777 был сбит из российского "Бука".