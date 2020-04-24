Арсенал в Балаклее подорвали снарядами – комиссия Рады
Причиной взрывов на военных складах в городе Балаклея Харьковской области могли стать специально заложенные в землю кумулятивно-фугасные снаряды,а не атака беспилотника.
Об этом говорится в отчете следственной комиссии Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента. В документе ссылаются на заключение экспертов, данное после комплексной судебной, военной, взрывотехнической и пожаротехнической экспертизы.
Ранее основной версией взрывов на территории военной части А1352 считалась атака беспилотного летательного аппарата по одному из мест хранения боеприпасов с последующим разлетом ракет по другим хранилищам.
Эта версия была выдвинута начальником следственного отдела УСБУ в Харьковской области и неоднократно поддерживалась бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, а также бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.
Однако на заседании комиссии 17 января 2020 года директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, профессор Клюев с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ВСУ в Балаклее был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва углубленных в грунт взрывчатых веществ. По его словам, это достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.
Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, которые находились на местах первых взрывов.
Но после озвучивания этих данных проведение экспертизы сотрудниками Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса было остановлено, а материалы переданы для дальнейшего исследования в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
В силу установления новых фактов следственная комиссия Верховной Рады попросила продлить ее работу еще на шесть месяцев.
"Сейчас у комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица и уничтожены боеприпасы, военное имущество более чем на 12 млрд грн, нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ВСУ", – сказано в отчете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший в Украине склад боеприпасов.
Главной версией пожара и взрывов на артиллерийских складах в Минобороны тогда назвали подрыв диверсионной группой.
15 ноября 2019 года в Балаклее снова прогремели десятки взрывов на военных складах, которые привели к гибели двух саперов.