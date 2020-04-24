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24 апреля • обновлено в 17:41
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Арсенал в Балаклее подорвали снарядами – комиссия Рады

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Причиной взрывов на военных складах в городе Балаклея Харьковской области могли стать специально заложенные в землю кумулятивно-фугасные снаряды, а не атака беспилотника.

Об этом говорится в отчете следственной комиссии Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента. В документе ссылаются на заключение экспертов, данное после комплексной судебной, военной, взрывотехнической и пожаротехнической экспертизы.

Ранее основной версией взрывов на территории военной части А1352 считалась атака беспилотного летательного аппарата по одному из мест хранения боеприпасов с последующим разлетом ракет по других хранилищах.

Эта версия была выдвинута начальником следственного отдела УСБУ в Харьковской области и неоднократно поддерживалась бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, а также бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Однако на заседании комиссии 17 января 2020 года директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, профессор Клюев с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ВСУ в Балаклее был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва углубленных в грунт взрывчатых веществ. По его словам, это достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.

Взрывы в Балаклее

Взрывы в Балаклее

mediaport.ua

Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, которые находились на местах первых взрывов.

Но после озвучивания этих данных проведение экспертизы сотрудниками Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса было остановлено, а материалы переданы для дальнейшего исследования в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

В силу установления новых фактов следственная комиссия Верховной Рады попросила продлить ее работу еще на шесть месяцев.

"Сейчас у комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд грн, нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ВСУ", – сказано в отчете.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Пожар на военном складе в Балаклее
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Верховная Рада Украины
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий коррупционный режим.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Писали же что многие слышали звук беспилотника))))) Сдается мне этот отчет такая же туфта
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну какие крутые русишпартизанен,что смогли прикопать пару кумулятивно-фугасныех снарядов.с беспилотников-это легкотня.все равно ни кого не посадят.
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