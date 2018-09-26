Армия вне политики, но мы не безмолвные болванчики – генерал Микац

В эфире украинских телеканалов стали звучать месседжи, которые использует Россия в информационной войне против нашей страны. Это вызвало волну гнева среди украинцев, не осталась в стороне и армия.

Солдаты и офицеры ВСУ на личных страница в Facebook присоединились к флешмобу под хэштегом #Захисти_краіну. Колоссальный резонанс вызвало обращение легендарного комбрига 93 ОМБр (2013-2015 гг) Микаца – одного из руководителей обороны донецкого аэропорта.

Об угрозах в глубоком тылу, о том, с чем сталкиваются военные, вернувшиеся домой из зоны боевых действий, о вариантах завершения войны, а также о хороших новостях - в интервью OBOZREVATEL рассказал генерал-майор ВСУ, замкомандующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Олег Микац.

Генерал-майор Олег Микац

- На востоке идут боевые действия, на остальной части Украины – тоже непросто. Сепаратистские, пророссийские высказывания стали звучать уже не в приграничных регионах, а в Киеве. Когда экс-советница беглого Януковича Анна Герман в эфире одного из центральных телеканалов назвала "моральными калеками" украинских военных, это просто вывело из себя людей. Не промолчали и военные.

- На востоке командиры четко понимают: враг находится в той стороне, а в случае попытки продвижения его вперед, мы примем соответствующие меры. Есть четкое понимание, что и как необходимо делать. Но когда тот же солдат приезжает с войны и смотрит по телевизору некоторые "выступления", в том числе вышеупомянутой Герман, оказывается, что он не защитник Украины, а "насильник" и "убийца". Оказывается, что он приехал убивать матерей, детей, что он обязательно аватар. Мало того, что таким образом идет дискредитация армии, это глубочайшее неуважение и попирание всего.

Все эти "заявляющие" заботятся о своих интересах, их не интересует ни народ Украины, ни будущее нашей страны. Они хотят свой бонус с сегодняшней ситуации.

С теми, кто позволяет себе антиукраинские высказывания, нужно бороться. Потому офицеры и поднялись

Офицеры, солдаты, которые прошли войну, а некоторые и сейчас на Донбассе.

Армия действительно вне политики, но мы не безмолвные болванчики, которые на любую подобную ситуацию будут покорно кивать головой.

- Особенно на такие оскорбления в сторону наших военных?

- Несомненно. И если бы та же Герман сейчас жила в Донецке, Луганске или других оккупированных населенных пунктах, то она бы прочувствовала, что на самом деле происходит, когда приходит Россия.

Пусть посмотрит, что сейчас в Абхазии – очень яркий пример.

Абхазия Фото: lastday.club

А что происходит в аннексированном Крыму? Россия "навела" свои порядки: отжала бизнес, жилье и т.д. Да, некоторые на полуострове неплохо себя чувствуют.

- Но мы ведь понимаем почему.

- Потому что они не только свою душу продали дьяволу, но и души своих детей. Для того, чтобы "хорошо жить". А остальные разве не понимают, что происходит? Многие уже на себе прочувствовали. Возьмем экологическую катастрофу в Армянске – кислотные выбросы угрожают жизни людей.

Катастрофа в Крыму Фото: crimea-news.info

Понимаете, мы за последние четыре с лишним года оторвались от России, оборвали корни, которые "держали" нас еще с Советского Союза и осознали себя действительно отдельным, государством. Намного четче осознали, чем за все предыдущие годы независимости Украины, начиная с 1991-го.

Мы четко понимаем, кто у нас враг – это Россия, которая поддерживает боевиков, сепаратистские движения и отправляет к нам "ихтамнет".

- Но сейчас пророссийской риторикой, которая звучит с экранов, нас пытаются как минимум вернуть в "мыжебратья". Есть и высказывания, что, мол, даже если Путин враг, то "народы ведь не виноваты". Мол, надо учиться прощать, понимать и так далее.

- "Интересная" риторика. Да, Путин – это политик, это президент РФ. Его руки по локоть в крови, но посредством орудия для действий и убийств - россиян, которые пришли в наш дом.

В солдат в донецком аэропорту стреляло сначала отребье, которое собирали по всей России, потом так называемые элитные спецназы.

Так что получается, они убивали моих солдат, а потом: "Ну извини, так получилось"?!

Будем идти до победного конца, другого выбора у нас нет. Как я уже говорил, мы крепко оторвались от России и у людей, которые понимают ситуацию, нет никакого желания вернуться обратно в "совок". Мы хотим жить там, где главная ценность – это человеческая жизнь, а не чьи-то материальные блага. Где человек будет находиться на первом месте.

Да, у нас тоже есть проблемы. Люди хотят иметь стабильную жизнь и спокойную старость, хотят спокойно ходить по улицам - чтобы не было разгула бандитизма. Хотят хороший дом, а не стоять десятилетиями в очередях или брать миллионные ипотеки, с трудом их выплачивая. Люди хотят после выхода на пенсию путешествовать...

Не все гладко получается. Мы хотим всё сегодня, немедленно, но так не бывает. Не за один день. 70 лет под Советским Союзом! Около 20-ти лет мы находились в орбите России. Но почти пять лет назад, в конце 2013-го, мы сделали европейский выбор.

- Раньше говорили: чтобы увидеть войну, съезди на Донбасс. Но сегодня в глубоком тылу, даже в столице, видим серьезную угрозу Украине.

- Это факт, с этим надо как-то бороться. В Facebook под хэштегом #Захисти_краіну многие офицеры, солдаты написали о том, что за спинами украинских защитников в глубоком тылу снова распускает ядовитые цветы так называемый "русский мир". Я тоже обратился к первым лицам нашей страны - разобраться с этим вопросом.

- Необходимо срочно предпринять меры, потому что если терпение лопнет, то даже боюсь представить, что может произойти.

- Не то слово. Если солдат приедет с востока, а ему в лицо скажут, что он не защищал, а убивал мирное население… Мы не знаем, как он отреагирует и на что пойдет.

Смотрите, вот на днях был суд по парню из 72-й бригады.

- Дмитрия Балабуху, убившего на остановке Киева пассажира маршрутки, приговорили к девяти годам лишения свободы.

- Да, я говорю об этой трагедии. Совершено преступление – вопросов нет. Но что послужило предпосылкой – это судья как-то опустила.

Я не судья, не могу судить, но факт в том, что человека довели. Все произошло именно из-за того, что Балабуха - участник боевых действий. Тот, кто физически сильнее, посчитал, что он автоматически прав и применил грубую физическую силу. И военный не выдержал. Потому что государство не смогло его защитить.

Дмитрий Балабуха

- В Украине более 300 тысяч участников антитеррористической операции на востоке Украины (сейчас – Операция Объединенных сил). Вдумаемся: сотни тысяч. Среди них есть те, кто не был ангелом до войны. Армия – это ведь тоже срез нашего общества. Сосед может оказаться вором, врач – убийцей и так далее. Но ведь никто не приравнивает всех медиков к "психопатам". Недавно в разговоре с "киборгом" Олегом Гервасом, который подал в суд на народного депутата Яценко за клевету, тоже коснулись этой темы. Он очень болезненно реагировал на то, как некоторые СМИ смакуют ЧП с АТОшниками. Но одно дело освещать факты/события, совсем другое - четко формировать из нашей армии "образ врага". Что с этим делать?

- Один из путей – менять законодательство. Есть, например, канал, который ведет четкую антиукраинскую деятельность. Свобода слова, европейские ценности... Я все понимаю. Но иногда благими намерениями выстлана дорога в ад. И по факту сегодня получается, что на этом канале настраивают народ против армии, подрывают имидж Вооруженных сил и доверие к ним, бьют по имиджу Украины и ведут антиукраинскую деятельность – восхваляют нашего противника и т.д. Это же зомбирование. Есть хорошая пословица: "Если человеку все время говорить, что он собака, то в конце концов он залает".

И те спикеры на ТВ, которые рассказывают, какие плохие военные, дождутся, что эти "плохие" придут и спросят, что эти "рассказыватели" сделали хорошего для Украины.

Они понагребали, урвали, заработали на украинцах, а теперь им мало благ – хочется поуправлять, хочется власти. Любой ценой.

Должно быть четко: если есть призывы, есть сепаратизм, есть антиукраинская деятельность – за все это надо отвечать. Нужно четче прописать законодательные нормы.

Возвращаясь к осужденному офицеру 72-й бригады. Если бы тогда приехала полиция и призвала к ответу второго участника конфликта, который посчитал, что Балабуха решил пройти без очереди (хотя имеет на то право), если бы сразу был выписан, например, штраф… Но у нас этого нету. А безнаказанность порождает беспредел.

Армия бережет спокойный сон украинцев в тылу, но военных тоже надо защищать. В том числе и от некоторых псевдожурналистов – по другому я не могу их назвать. Помните, СБУ вскрыла списки журналистов, аккредитованных в "ДНР"?

- Списки сначала опубликовали на портале "Миротворец", потом появилась реакция СБУ.

- Да, публиковали на "Миротворце". Это как вообще – аккредитоваться в "ДНР"?! В голове не укладывается. Отмечу, что я не обо всех поголовно, а о тех, кто и тогда, и сейчас работает в интересах России.

Лично я знаю двух "наших" журналистов, которые заезжали с Моторолой в донецкий аэропорт. Мы их не пустили, потому что сотрудники СМИ перед этим снимали наши позиции. И сейчас они себя позиционируют великими патриотами Украины. Я что, "вчерашний"? Я что, не понимаю, что враг не может быть другом?!

...Разное помню. Также помню, как некоторые депутаты "разносили", что я запрещал стрелять. Понимаете, они МНЕ - руководителю, который знал, какие распоряжения давал - рассказывали это. Выясняю, откуда такая информация – а-а-а, кто-то "нашептал".

Мы не были готовы к гибридной войне. Не готовы, например, принимать контрмеры в информационной войне.

- Но Украина учится.

- Учится. Но, к сожалению, есть и ручные масс-медиа. Они принадлежат олигархам, которые не любят Украину.

- Для некоторых из них это "чисто бизнес".

- Бизнес-бизнесом, а страдаем-то мы. А насчет журналистов… В свое время мне было приятно работать с Сашей Моторным – потому что он приезжал, чтобы показать что на самом деле происходит на Донбассе. И в ДАПе он был, на позиции "Зенит", на шахте "Бутовка", попадал под обстрелы… Есть и другие журналисты, которые хотят прикоснуться к новой истории Украины и показать все, как есть, но есть и те, кто специально охотится за негативными сенсациями. Последние никогда не будут писать о том, как военные героически обороняли взводный опорный пункт. А вот приехать чтобы выискать что-то "эдакое", да хорошенько разогнать – это пожалуйста.

Даже не хочу называть их в сегодняшнем интервью. Эти журналисты получают свои тридцать сребреников и так до следующей "задачи". Вот такие "журналисты" – это беда.

- Я понимаю. Но одно дело "заточенность" на однобокое освещение и дутые сенсации, а совсем другое - то, что и в армии есть проблемы, да и преступления совершаются. А полный "режим тишины" со стороны СМИ тоже может привести к безнаказанности.

- Проблема в том, что плохие новости у нас все подхватят и перепостят, разнесут со скоростью звука. Но извиниться потом за публикацию недостоверной информации и даже клевету – это редкость. И даже если извинятся – это уже никому не нужно, запоминается плохое. А ущерб уже нанесен. Такое было не единожды.

Хорошо, вот на примере не армии, а полиции. Там задержали кого-то жестковато – да, перегнули палку, остановили машину неправильно и так далее. И такое есть! Но ведь есть и другие примеры - вот в Днепре патрульный 40 минут держал гранату с выдернутой чекой и рисковал жизнью.

- Насколько помню, тогда граната оказалась не боевой.

- Но полицейский-то этого не знал. Он пошел на риск. Сам факт! Такие примеры очень важно освещать. Но людям хочется других "хлеба и зрелищ" – и пожестче.

- У многих за годы войны изменился болевой порог.

- Не совсем так. По моему личному мнению, начало боевых действий... Это было для всего общества, да и для нас, шоком. Да, ранее мы учились воевать, но по картам. Редко проводились учения – довольно "показные", а сейчас бригадные учения уже обыденность.

Масштабные комплексные бригадные тактические учения с боевой стрельбой отдельной горно-штурмовой и артиллерийской бригад. Ривненский общевойсковой полигон. 21 сентября 2018 г.

Одно дело, когда тебя готовят к войне, а совсем другое - когда видишь, что люди на самом деле гибнут.

Но то, что за эти годы люди привыкли к потерям… Это тоже есть. Однако мы уже четко понимаем, что независимость дается в том числе и такой дорогой ценой.

На сегодняшний день ни один военный не может быть уверен, что не будет ранен во время боевых действий на Донбассе. Никто. И даже если кто-то будет кричать, что, мол, этим паркетным генералам уж точно ничего не грозит… Насколько я знаю, начиная с 2014 года все получившие звание генералы принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Тот же "Гром" когда ездит по передку (начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко) или командующий Сухопутных войск Сергей Попко, или секретарь СНБО Александр Турчинов – в тот момент они рискуют вместе с солдатами. Потому что они не сидят в штабе, они идут по позициям.

Общество должно научиться ценить тех людей, тех воинов, которые защищают Украину, обеспечивают безопасность и независимость.

Возьмем пример Израиля. Там гибнут люди? Гибнут.

- На протяжении многих лет.

- Там военнослужащий - и непосредственно во время службы, и на выходных, когда ездит домой – всегда с оружием. Всегда готов защищать независимость и свободу. И знает, что в любой момент он мишень номер один для террористов.

О мишенях – так не один год будет и у нас. Прекратятся боевые действия, мы вернем под контроль оккупированные территории, но на этом ничего не закончится.

Будут внутренние враги, террористы и диверсанты, пятая колонна, которая будет поднимать голову и пытаться раскачать ситуацию.

Путин боялся, что у него под боком будут войска НАТО, но из-за его боязни у границ России появилась боеспособная украинская армия, которая готова воевать.

То, что черствеют души солдат и офицеров – тоже правда. Я вспоминаю, когда были первые погибшие… Мы знали их имена, откуда ребята – переживали, как личную трагедию. Потом уже где-то в начале 2015-го года некоторые стали говорить: "У меня на ВОПе "двухсотый". Никаких имен и подробностей. Я вызывал, рассказывал... Некоторых отправлял на похороны, чтобы поняли – это не "двухсотый", а человек, который отдал свою жизнь.

В ВСУ 25 сентября под руководством начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины началось стратегическое командно-штабное учение "Козацька воля - 2018"

А информационная война против нас идет уже с 2013-го года. Когда приезжали российские журналюги или пророссийски настроенные. Если вспомнить, что они говорили о Майдане…Мол, там все наркоманы, обколотые, алкоголики, бомжи, которым больше нечем заняться.

Им просто хотелось так видеть. Потому что в их мозгах не укладывалось, что нормальные люди могут бороться за свою свободу и отдавать за нее свои жизни. Так же и с армией.

Нельзя безнаказанно оскорблять защитников.

- Раз уж вы упомянули, что будет после прекращения боевых действий... Каждое сообщение об освобождении нашими военными поселков в серой зоне вызывает бурю эмоций. Нам очень нужны хорошие новости. И, конечно, очень хочется завершения войны.

- Есть два варианта, как можно закончить войну: политическим или военным путем. На сегодняшний момент сил и средств у Украины достаточно, чтобы вести активные боевые действия. Мы это сможем, но тогда потеряем всю международную поддержку.

Еще один важный момент, о котором нельзя забывать – то, что боевые действия мы будем вести на своей территории. Соответственно, как бы мы ни просчитывали применение оружия – будут жертвы среди мирного населения.

Сейчас многие оппоненты на нашей территории говорят, что там, мол, все сепаратисты. Но подождите: одни люди просто не могли выехать, другим некуда было… Есть разные причины.

И многие из тех, кто остался на оккупированной территории, не очень рады тому, что находятся под оккупацией – так сложилось.

Не забывайте: там ведь живут и украинцы. В том числе - патриоты Украины, которые ведут партизанские действия.

Помимо этого надо понимать, что после освобождения оккупированной территории нам ведь придется всё отстраивать.

Учитывая все эти факторы, сегодня на повестке дня – политические методы. Это позиция и президента Украины - Верховного Главнокомандующего. Миротворческая миссия, взятие под контроль границы, разоружение незаконных вооруженных формирований, которые там находятся, а также проведение демократических выборов на этой территории. По-другому не получится.

Да, на Донбассе сейчас опасно, но там понятная и управляемая, контролируемая ситуация. Сейчас очень важно не дать поднять голову "русскому миру" в глубоком тылу.

А по поводу положительных новостей – на самом деле их много, но наши научились выдавать их дозированно (смеется). И чтобы свои позиции не раскрывать, и чтобы не бежать впереди паровоза, а тихо делать свою работу.