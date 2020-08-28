Армия США заметила атомную подлодку РФ у берегов Аляски

Северное командование Вооруженных сил США 28 августа заметило российскую подводную лодку у берегов Аляски.

Как сообщили в официальном Twitter структуры, морская активность России была выявлена в международных водах далеко за пределами территориального моря США.

Однако Северное командование отвечает за оборону территории США и имеет определенную зону ответственности, которая включает Северную Америку и прилегающие к ней воды. К тому же, американские военные предположили, что на российской субмарине может быть бедствие.

"Штаб командования внимательно следит за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня возле Аляски. Мы не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе, но всегда готовы помочь тем, кто попал в беду", – говорится в сообщении.

Однако, как сообщает РИА Новости, источник в Тихоокеанском флоте России опроверг такие предположения. Собеседник заявил, что всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка – это атомный подводный крейсер "Омск", который якобы участвует в учениях. По словам информатора, никакой нештатной ситуации на борту судна нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года израильские военные также вычислили в собственных территориальных водах российскую подводную лодку. Субмарина приблизилась на расстояние около 15 километров к берегу Израиля, тогда как границы территориальных вод страны расположены на удалении 22 километров.