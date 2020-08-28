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Армия США заметила атомную подлодку РФ у берегов Аляски

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,5 т.
Атомная подлодка Омск всплыла возле Аляски

Атомная подлодка Омск всплыла возле Аляски. wikimedia.org

Северное командование Вооруженных сил США 28 августа заметило российскую подводную лодку у берегов Аляски.

Как сообщили в официальном Twitter структуры, морская активность России была выявлена в международных водах далеко за пределами территориального моря США.

Однако Северное командование отвечает за оборону территории США и имеет определенную зону ответственности, которая включает Северную Америку и прилегающие к ней воды. К тому же, американские военные предположили, что на российской субмарине может терпеть бедствие.

"Штаб командования внимательно следит за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня возле Аляски. Мы не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе, но всегда готовы помочь тем, кто попал в беду", – говорится в сообщении.

Однако, как сообщает РИА Новости, источник в Тихоокеанском флоте России опроверг такие предположения. Собеседник заявил, что всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка – это атомный подводный крейсер "Омск", который якобы участвует в учениях. По словам информатора, никакой нештатной ситуации на борту судна нет.

Подлодка Омск всплыла возле Аляски

Подлодка Омск всплыла возле Аляски

Подлодка Омск всплыла возле Аляски

Подлодка Омск всплыла возле Аляски

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года израильские военные также вычислили в собственных территориальных водах российскую подводную лодку. Субмарина приблизилась на расстояние около 15 километров к берегу Израиля, тогда как границы территориальных вод страны расположены на удалении 22 километров.

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США
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