Армия России начала учения возле границы Украины и в Крыму

Российские военные начали учения ракетных и артиллерийских подразделений в приграничных с Украиной областях и в аннексированном Крыму.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", – сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Участие в учениях принимают около 8 тысяч военных и 1400 единиц вооружения и техники.

"Особенностью учений является максимальное приобщение к выполнению огневых задач комплексов беспилотников, а также средств артиллерийской разведки", – заявили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более тысячи боеприпасов различного типа и калибра для отработки вопросов управления огнем и повышения точности поражения целей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Турция осудила аннексию Крыма Россией.