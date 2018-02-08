Бросить армию: вскрылись несбывшиеся планы Пшонки по Евромайдану

В феврале 2014 года экс-министр обороны Павел Лебедев и бывший генпрокурор Виктор Пшонка хотели применить ВСУ против Евромайдана в Киеве.

Об этом на допросе 8 февраля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявил бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана, передает "Укринформ".

"Уже непосредственно 18 февраля я общался в здании СБУ с руководителем СБУ и с генеральным прокурором Пшонкой. Они пытались убедить меня в том, что законодательство позволяет это сделать, а в то время был введен в действие план антитеррористической операции. И мотивируя тем, что такой план введен, пытались применить Вооруженные силы в Киеве. В законе об антитеррористическом центре, об антитеррористической операции не было четко написано, какие задачи могут выполнять ВСУ", - отметил он.

По его словам, инициатива о применении армии все же исходила от бывшего министра обороны Павла Лебедева.

Замана подчеркнул, что в течение недели происходили неоднократные попытки при его участии подготовить приказ о применении ВСУ, конкретных военных частей.

"Это 25-я воздушно-десантная бригада, 79-я аэромобильная бригада, подразделения морской пехоты Крыма, применить Вооруженные силы в Киеве. О применении оружия там речи не шло. Речь шла о привлечении Вооруженных сил к усилению объектов и наведению конституционного порядка в Киеве", - отметил Замана, который возглавлял Генштаб ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Однако, как утверждает экс-главнокомандующий ВСУ, он был категорически против.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Замана заявил, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в Киев в январе 2014 года, когда страной еще руководил экс-президент Виктор Янукович.