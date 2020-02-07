Оборона и наступление: армия оккупантов внезапно оживилась в Крыму

Армия российских оккупантов устроила масштабные учения по отработке наступления и обороны на горном полигоне во временно захваченном Крыму.
Как сообщается на сайте Минобороны России, в них приняли участие более 100 военных разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора.
В частности, российские разведчики тренируются применять различное оружие, специальные технические средств разведки, включая комплекс КРУС "Стрелец".
Сайт Минобороны РФ
Учения оккупантов в Крыму
Сайт Минобороны РФ
Учения оккупантов в Крыму
Сайт Минобороны РФ
Учения оккупантов в Крыму
Кроме того, оккупанты отрабатывают задачи по организации наблюдательных постов, разведывательных задач и засад, бесшумного передвижения и маскировки. Еще одна часть учений захватчиков на чужой территории – это учебные и контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия, а также сдача нормативов по посадке и десантированию с вертолета.
Сайт Минобороны РФ
Учения оккупантов в Крыму
Сайт Минобороны РФ
Учения оккупантов в Крыму
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем на оккупированный Донбасс прибыла комиссия Южного военного округа Вооруженных сил России. По данным украинской разведки, она проверяет уровень боевой подготовки террористов "Л/ДНР".
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