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8 февраля • обновлено в 07:28
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Оборона и наступление: армия оккупантов внезапно оживилась в Крыму

3.2т
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Армия российских оккупантов устроила масштабные учения по отработке наступления и обороны на горном полигоне во временно захваченном Крыму.

Как сообщается на сайте Минобороны России, в них приняли участие более 100 военных разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора.

В частности, российские разведчики тренируются применять различное оружие, специальные технические средств разведки, включая комплекс КРУС "Стрелец".

Сайт Минобороны РФ

Сайт Минобороны РФ

Учения оккупантов в Крыму

Сайт Минобороны РФ

Сайт Минобороны РФ

Учения оккупантов в Крыму

Сайт Минобороны РФ

Сайт Минобороны РФ

Учения оккупантов в Крыму

Кроме того, оккупанты отрабатывают задачи по организации наблюдательных постов, разведывательных задач и засад, бесшумного передвижения и маскировки. Еще одна часть учений захватчиков на чужой территории – это учебные и контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия, а также сдача нормативов по посадке и десантированию с вертолета.

Сайт Минобороны РФ

Сайт Минобороны РФ

Учения оккупантов в Крыму

Сайт Минобороны РФ

Сайт Минобороны РФ

Учения оккупантов в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем на оккупированный Донбасс прибыла комиссия Южного военного округа Вооруженных сил России. По данным украинской разведки, она проверяет уровень боевой подготовки террористов "Л/ДНР".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Опять паника "Путин завтра нападет"
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
До 2 мая 2020 года еще далеко, но «украинские» и «крымско-татарские» «патриоты» уже активно готовятся к этому дню.....закупают памперсы....
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Будем брать Карпаты-спасать лес.Грета Путина просила.Чесн слово
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