Главная Новости
2 ноября • обновлено в 19:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Армия готова!" В штабе ООС сделали важное заявление о разведении войск на Донбассе

Читать материал на украинском

Угроз для местного населения после разведения войск в поселке Золотое на Донбассе не существует.

Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки Север Олег Микац, сообщил штаб ООС в Facebook.

"Мы изменили только тактическое положение, но система огня, которая организована, и те меры, которые мы выполняли и выполняем, гарантированно будут предоставлять возможность местному населению чувствовать себя в безопасности", – заявил генерал-майор.

Олег Микац (справа)

Олег Микац (справа)

facebook.com/pressjfo.news

Он подчеркнул, что украинская армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.

Микац отметил, что 1 ноября СММ ОБСЕ провела верификацию зеркального разведения и подтвердила, что разведение фактически произошло.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

112

Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
3
Смешно
5
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ну и кто кричал про зраду ? Что плохого в том, что перестали стрелят ? Но нацики ведь недовольны верно, план сорвать развод войск неудался, героев из них не вышло, чтоб ещё устроить ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel