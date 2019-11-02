"Армия готова!" В штабе ООС сделали важное заявление о разведении войск на Донбассе

Угроз для местного населения после разведения войск в поселке Золотое на Донбассе не существует.

Об этом заявил командир оперативно-тактической группировки Север Олег Микац, сообщил штаб ООС в Facebook.

"Мы изменили только тактическое положение, но система огня, которая организована, и те меры, которые мы выполняли и выполняем, гарантированно будут предоставлять возможность местному населению чувствовать себя в безопасности", – заявил генерал-майор.

Олег Микац (справа) facebook.com/pressjfo.news

Он подчеркнул, что украинская армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.

Микац отметил, что 1 ноября СММ ОБСЕ провела верификацию зеркального разведения и подтвердила, что разведение фактически произошло.

Война на Донбассе 112

Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

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