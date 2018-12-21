Рассказ российского наемника на Донбассе: "Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии полковник Каплий общается при помощи двух фраз: "Пошёл на xyz !" и "Не 2,72 бёт!".

Полковник Каплий

Очередное обострение обстановки между РФ и Украиной и угроза боевых действий вызывают вопрос - насколько большую угрозу представляет для Украины российская армия и какова ее реальная боеспособность? Бои на Донбассе показали, что качество личного состава и управления в российской армии по сравнению с временами Чечни не изменились. Вот, например, какова ситуация в лучшей дивизии ВДВ РФ, рассказ о том, какой в ней командир и на что он способен.

"76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которой командует полковник Игорь Каплий, по итогам зимнего периода обучения объявлена лучшим соединением Воздушно-десантных войск.

– Это результат кропотливого и ответственного труда всего личного состава соединения, от солдата до командиров, – говорит полковник Каплий. – Зимний период обучения был посвящён подготовке и слаживанию подразделений. Мы уделяли внимание не только боевой подготовке, но и комплексу мероприятий по сохранению вооружения и техники, укреплению воинской дисциплины и совершенствованию тыла. Иначе в лидеры не выйдешь". Это цитата из газеты МО РФ "Красная звезда" от 8.06.2018.

А вот мартовская статья российского наемника Андрея Морозова, воевавшего на Донбассе, о личности полковника Каплия - позывной "Кремень". До назначения командиром 76-й дивизии ВДВ Каплий воевал на Донбассе командиром 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса. А на Донбасс Каплия послали после "залета" - он был командиром 242-го учебного центра ВДВ РФ, в котором из-за коррупции был произведен фиктивный ремонт казармы она обрушилась ночью, раздавило 24 российских десантника. Никого за это не наказали, Каплий благополучно пересидел следствие на Донбассе, и теперь вот выбился в командиры лучшей ударной российской дивизии. Во что пишет о Каплие Морозов:

"Армейские мафии, сложившиеся в ту пору, когда кумовство и воровство были единственным способом достойно заработать в армии и сделать карьеру, они никуда не делись. Иногда их деятельность выплывала на поверхность, как, например, в случае с казармами омского учебного центра, фальшивый ремонт которых стоил России 24 погибших и 21 раненого. Но даже в этом вопиющем случае "волосатые лапы" прятали своих корешей от ответственности. Например на Донбассе, где один из тех, с кем тогда очень хотели пообщаться на тему этих казарм, успешно разваливал одну из вполне боеспособных ДНРовских бригад. Каким чудом он избежал судьбы широко известного "Зари", поминки по которому тихо праздновала вся 7-я, для меня до сих пор загадка. Позывной гениального полководца, общавшегося с людьми в основном при помощи двух фраз, "Пошёл на xyz !" и "Не 2,72 бёт!", до сих пор вызывает мощные рвотные кхе-кхм... позывы у многих, хотя уже больше года наверное прошло с тех пор, как в отношении данного товарища жалобно восторжествовало некое подобие справедливости, а N-скую бригаду начали заново собирать по кусочкам.

За позывным "Кремень" стоял Игорь Каплий, который, был начальником 242-го УЦ до назначения Пономарёва, которое произошло в середине 2013-го года. То есть вопрос о том, "сносить здание или пусть стоит, будем ремонтировать" решался до того, как Пономарёв перевёлся в эту часть.

Если вы попробуете погуглить статьи по этому делу, то упоминание полковника Каплия в связи с этим скандалом вы не встретите. Он проходит в статьях, как злой хтонический демон из далёкого прошлого: "Честно говоря, предыдущий руководитель был настоящим тираном. С ним было тяжело, служба не в радость" - вспоминает один из сослуживцев полковника".

Даже если бы я не находился в 2015-м году как минимум половину времени там же, на Донбассе, я бы мог узнать его позывной из монолога "Майора "Камаза", рассекретившего всю схему управления корпусами ЛНР и ДНР через 12-е тыловое командование ВС РФ и снабжения их, принятую на то время.

Читаем конспект допроса. "25 июля Старков по приказу комбрига полковника Кременя должен был доставить боеприпасы в населенный пункт Ясный для 6 роты 5-й бригады (командир - позывной Батя)".

Вечером, в темноте майор заехал к противнику. Не тот поворот - и вместо Ясного он попадает в соседнее Березово, каким-то образом пролетая мимо соответствующего ДНРовского блок-поста. Знание района действий подразделения в условиях постоянного фронта к концу третьего месяца службы? Зачем? Карты? Навигатор? Слушайте, теперь что анекдот про "Мама, военные приехали, сейчас дорогу спрашивать будут" уже не про лейтенантов ускоренного выпуска времен войны рассказывать можно, а про майоров с многолетней выслугой?

В общем, секретоноситель с подачи "Кремня" ушёл точно "в лузу". Думаете сместили его? Да фиг там. Человек начал всё больше входить во вкус неограниченной власти. То, что выше написано про его характер общения с сослуживцами при помощи двух матерных фраз, это не вымысел, как вы можете убедиться из характеристик подчинённых с предыдущего места службы, из 242-го центра. Только на новом месте у него появилась манечка считать всех местных недочеловеками и никуда негодными солдатами. Бойцов, прошедших лето 2014-го, Дебаль и другие "приключения". А 5-ю бригаду только разворачивали из "Оплота", а доукомплектовывали всеми, кого более-менее опытные люди могли подтянуть по старым связям. Теми, кто готов воевать и уже имел опыт. Ожидалось настоящее дело - тяжёлая бригада, два танковых батальона. 60+ танков в кулаке. Результаты... доходило до того, что людей под доносящиеся с окраин Донцека звуки перестрелок учили шагистике и строевой песне.

Или вот вам типичный результат. В октябре-ноябре 2015-го перебрасывают одно из подразделений бригады из Моспино в Макеевку. В Моспино бойцы только что закончили на свои деньги ремонт школы, в которой их поселили, и в которой они надеялись перезимовать. И вот их перебрасывают в Макеевку. На новом месте, на заводе, они находят подходящее для жизни тёплое и светлое помещение. Уже хотят переезжать, но приходит командование и говорит "а тут будет склад боекомплекта". И бойцов в ноябре поселяют в давно заброшенный заводской цех с дырами в стенах и плесенью на них. "Вешаешь полотенце сушиться, а оно не сохнет". Я был в этом помещении, всё именно так и было. Отапливалось оно четырьмя самодельными "буржуйками", сделанными из несгораемых сейфов, расставленными по углам. После первой же ночёвки кабы не половина бойцов простудилась.

Что сказал комбриг "Кремень"? Сначала две вышеописанные матерные фразы, а потом "У вас есть зарплата, ремонтируйте!"

Ремонтируйте технику за свой счёт.

Ремонтируйте располагу за свой счёт.

Ремонтируйте ещё одну располагу за свой счёт.

Прям знакомый почерк - "срать на людей". А знаете, что самое интересное? Что в то же самое время парадная часть располаги, "для начальства", была завешана огромными транспарантами с цитатами из Маргелова, про то, какими должны быть сверхлюди-десантники. Один лозунг такой прям во весь фасад был. Вот этот:

Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай!

Попытки сохранить боеспособной технику? Предложили ему здравую, в условиях дефицита запчастей и длительности ремонтов, идею - "Давайте учить бойцов ездить на "тракторах", которые не стреляют, а полностью БГ машины поставим снаряжёнными на постоянную боевую готовность. Ведь поломают же исправные машины..." Нехер! Все машины на учёбу новичков! Результат после первых же учений - кабы не в два раза сокращается количество машин в ПБГ.

Все что мог сказать среднестатистический идейный ополченец, положивший ковёр своей идейности в сундук невозмутимости, и потому чудом доживший в этом прекрасном безумии до весны 2017-го года - "А дурика этого убрали всё-таки". А новый командир, присланный из РФ, посмотрел на документы по кадрам и подвёл печальный итог - подразделение перестало быть боевым, стало своего рода "учебным", причем таким, из которого присланные новобранцы большим потоком, чуть поучившись, бегут в другие части. Кто-то остался и прижился, до кого "тирания" не достала или такие вот, с сундучком невозмутимости, те пережили. К ним, после ухода "Кремня", понемногу потянулись обратно опытные кадры, прослышав, что "россиянина вменяемого прислали". Сейчас кое-как боеспособность бригады восстанавливается.

Как вы считаете, наработал полковник Игорь "Кремень" Каплий на "Украинского шпиона" за отправку в руки врагу майора ВС РФ и более чем полуторагодичный методичный развал бригады, которую ему поручили формировать? Думаю, наработал. Вот только ничего ему не будет. "Волосатая лапа у него, с Сердюковым [командующим ВДВ] в близких. Отправили сюда косяк какой-то могучий закрывать".

И награда в итоге находит героя. Погуглите, в начале февраля 2018 года Игорь Каплий получил под командование 76-ю гвардейскую Черниговскую Краснознаменную десантно-штурмовую дивизию, в просторечье - "Псковскую", по месту базирования".

Российской армией командуют худшие образцы отрицательного отбора совково-российской бюрократической системы. Такой армии Украина вполне может успешно противостоять. Нам нам не надо бороться против колхозной российской армии числом, нам необходима ставка на качество. Угрозы Путина звонко звучат, да только сил для оккупации Украины нет, армия "дуриков" с армейской мафией" во главе, которая презирает своих подчиненных, способна побеждать только беззащитных, а в столкновении с мотивированным противником будет разгромлена так как мы многократно наблюдали в Чечне.