Арьев опубликовал новые доказательства срыва спецоперации СБУ по "вагнеровцам"

В сети нашли еще одно доказательство того, что украинские спецслужбы готовили спецоперацию против боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в июле 2020 года в Беларуси.

В частности, депутат он "Европейской солидарности" Владимир Арьев обнародовал в Facebook протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул. По его словам, все это указывает на операцию СБУ, которую отрицают в Офисе президента.

"На фото протокол, подписанный следователем СБУ, с фамилиями "вагнеровцев". Далее – билеты на рейс Минск – Стамбул, который должен был состояться 25 июля, но его отложили после совещания в ОП (29 июля боевиков взял КГБ Беларуси)", – написал он.

Документ о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Facebook Volodymyr Ariev

Арьев посоветовал обратить внимание на фамилии и подчеркнул, что во многих билетах возвращение указано из Стамбула в Москву. Нардеп добавил, что боевики не вылетали из столицы РФ потому, что российские рейсы над Украиной не летают, а белорусский – из Минска в Стамбул – идет прямо над Киевом.

Копия билета боевиков ЧВК Вагнера. Facebook Volodymyr Ariev

"Диспетчер имеет полное право приказать пилоту посадить самолет, когда он находится в воздушном пространстве страны. Следовательно, это еще одно доказательство того, что "вагнеровцев" выманивали", – пишет нардеп.

Копии опубликованных им протокола СБУ и билетов боевиков на самолет в столицу Турции, доказывающие проведение украинскими спецслужбами "вагнеровской" спецоперации, доступны по этой ссылке.

Напомним, что ранее Владимир Арьев обнародовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о специальной операции СБУ по задержанию наемников с российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Скриншот. Facebook Volodymyr Ariev

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