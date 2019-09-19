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19 сентября • обновлено в 12:02
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Переворот отменяется? "Арестованный" Корнет всплыл на заседании в "ЛНР"

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Скандальный террорист, главарь "МВД ЛНР" Игорь Корнет, об аресте которого ранее сообщалось, оказался на свободе.

Сепаратистский Telegram-канал Inside Donetsk опубликовал его фото якобы с заседания, отметив, что информация о его задержании не соответствует действительности.

"Глава" "МВД ЛНР" Корнет на заседании оперативного штаба в Луганске. Это для тех, кто писал что он арестован или сбежал в Москву", – говорится в сообщении.

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Игорь Корнет

Игорь Корнет

Telegram-канал Inside Donetsk

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Персона
Игорь Корнет
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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