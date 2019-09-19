Переворот отменяется? "Арестованный" Корнет всплыл на заседании в "ЛНР"

Скандальный террорист, главарь "МВД ЛНР" Игорь Корнет, об аресте которого ранее сообщалось, оказался на свободе.
Сепаратистский Telegram-канал Inside Donetsk опубликовал его фото якобы с заседания, отметив, что информация о его задержании не соответствует действительности.
"Глава" "МВД ЛНР" Корнет на заседании оперативного штаба в Луганске. Это для тех, кто писал что он арестован или сбежал в Москву", – говорится в сообщении.
Игорь Корнет
Telegram-канал Inside Donetsk
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 сентября появилась информация о том, что во временно оккупированном Луганске якобы арестовали одиозного "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета. Кроме того, его якобы уволили с занимаемой должности и провели ряд обысков.
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предположил, что Корнета арестовали из-за того, что Кремль решил вернуть захваченные предприятия их владельцам, чтобы восстановить промышленные связи с Украиной.
Напомним, 21 ноября 2017 года в оккупированном Луганске произошел вооруженный мятеж, в результате которого Плотницкий сбежал из "ЛНР". Позже он принял решение уйти в отставку. Его место занял Леонид Пасечник, работавший ранее на подконтрольной террористам территории "министром государственной безопасности".
Однако инициатором "переворота" был Корнет, который заявлял, что он необходим для предотвращения возврата временно оккупированных районов Луганской области в состав Украины.
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