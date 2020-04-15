Арестованному за госизмену генералу СБУ могут смягчить наказание – Ступак

Дело генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, арестованного по подозрению в госизмене и подготовке терактов, может быть переквалифицировано: первое – на статью о мошенничестве, второе – на статью о подготовке заказного убийства.

Об этом в эфире ObozTV рассказал бывший сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве, консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

По его словам, имеющиеся аудио и видеозаписи свидетельствуют о необоснованности обвинений в теракте. "Статья террористический акт – это очень-очень натянуто", – сказал эксперт.

"Теракт – это когда человек совершил убийство, подвергая опасности окружающих. Например, поджог, взрыв, что привело к массовому поражению людей. Но тут речь не шла о массовом убийстве – речь шла об убийстве одного лица", – пояснил он.

В отношении обвинения в госизмене Шайтанов может использовать такой аргумент: "Да я только деньги хотел взять и исчезнуть", то есть мошенничество", – предположил Ступак.

Задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова СБУ

Как писал OBOZREVATEL, 14 апреля СБУ задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов завербованного Россией генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, 15 апреля - его арестовали.

Офицеры, служившие с ним, сообщили, чем он "прославился".

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