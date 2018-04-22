Арест украинского нацгвардейца в Италии: появились новые детали расследования

Украинский военный, замкомандира взвода батальона Нацгвардии Виталий Маркив, арестованный в Италии по подозрению в убийстве на Донбассе журналиста Андреа Роккелли, не мог быть причастен к его гибели.

Об этом говорится в расследовании Владимира Арьева "Закрытая зона".

Подразделение Маркива в то время находилось на горе Карачун, а это два километра от железнодорожного переезда, где погиб Роккелли.

"Его позиция вообще была нацелена в другую сторону. Все, что связано с той позицией, где погиб Роккели, было недоступно(с позиции Маркива. – Ред.)", - рассказал бывший командир взвода батальона им. Кульчицкого Богдан Матковский.

От Карачуна до переезда, где погиб журналист Роккелли, расстояние почти в два километра

Его слова подтверждает и сослуживец Маркива.

"Этот человек не мог убить итальянского журналиста Роккели. Для меня это понятно. Я в тот день находился с ними и видел его", - отметил боец батальона им. Кульчицкого с позывным "Гном".

Еще одной причиной, которая подтверждает невиновность Маркива, было отсутствие необходимого вооружения.

"Физически и теоретически Маркив не мог нанести никакого способствования, чтобы погиб этот журналист", - добавил боец батальона им. Кульчицкого с позывным "Крым".

Как писал "Обозреватель", в Италии по подозрению в причастности к гибели под Славянском в 2014 году фоторепортера Андреа Роккелли арестовали украинского военного Виталия Маркива.

В 2014 году стало известно о смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. Он и его переводчик, известный в России правозащитник и узник совести, Андрей Миронов погибли во время минометного обстрела в окрестностях Славянска.

Позже стало известно, что перед смертью итальянский журналист снял на фото детей во время артобстрела.