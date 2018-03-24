Арест Савченко: экс-нардеп озвучил доказательства ее вербовки Россией

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко могла быть завербована российскими спецслужбами еще во время прохождения службы в Ираке.

Такое предположение в эфире ObozTV выразил бывший народный депутат Тарас Чорновил.

"У меня ощущение, что она была завербована еще в Ираке. Понимаете, она в Ираке совершила преступление, она должна была предстать перед судом, минимум навсегда списана из армии. И тут внезапно какая-то добрая рука возвращает ее в армию. Ей возобновляют карьеру, ее не судят и не наказывают. Понимаете, у нас тогда была настолько контролируема Россией армейская вся структура, что я допускаю, что это могло произойти в то время", - отметил он.

По его словам, поведение бывшей летчицы должно было насторожить украинские спецслужбы еще во время ее пребывания в России.

"Ее неадекватные действия, я говорю не о психологии, начались еще до 2013 года. Вспомните, она была на стороне "Беркута" во время Майдана Она там носила даже эту специальную смазочную установку для помповых ружей", - добавил экс-нардеп.

При этом он подчеркнул, что украинцев ждет еще много "таких откровений" в будущем.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.