Арест, обыски и подозрения: в ГПУ прояснили скандал с прокурором Куликом

Прокурору ГПУ Константину Кулику, который попал в скандал из-за сообщения о подозрений бывшим топ-чиновникам Украины, не грозят арест и обыски.

Генеральная прокуратура Украины опровергла слухи о том, что на Кулика уже открыли уголовное производство. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Сообщаю официально: ГПУ не регистрировала уголовное производство против прокурора Константина Кулика. Подчеркну, что Кулик не вызывался на допрос, у него дома не запланированы обыски и не может идти речи об его аресте", ‒ написала Сарган.

Информация о возможных допросах прокурора появилась 28 марта, после сообщения о завершения расследования относительно беглого олигарха Сергея Курченко. Вместе с ним ГПУ якобы объявила подозрения и экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, и действующему замглавы Администрации президента Алексею Филатову.

Константин Кулик УНІАН

При этом о вызове на допрос журналистам ТСН заявил сам Кулик. По его словам, из его кабинета якобы исчезли материалы уголовного расследования.

"Ночью выносились все материалы из кабинетов, я не понимаю, где часть материалов. Я не согласен, это было согласно с нормами. Мне просто сказали, что в доме планируется обыск и арест мой", ‒ заявил Кулик.

Борис Ложкин replyua.net

Как писал OBOZREVATEL, позже стало известно, что сообщение Генеральной прокуратуры о подозрении Валерии Гонтаревой, Борису Ложкину, Константину Стеценко, Алексею Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

Кулик не соблюдал требования, которые необходимы для совершения подозрения лицам. Всего по делу Курченко проходят 98 должностных лиц, которым инкриминируют участие в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.

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