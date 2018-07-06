Арест Маркива: в Италии начался суд над нацгвардейцем

В Италии начали судить бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве.

Как передает "112 Украина", 6 июля дело Маркива впервые рассматривалось в суде присяжных по существу. До этого 10 месяцев оно находилось в суде предыдущих расследований. Дело украинца рассматривают как тяжкое преступление.

"Сегодня суд решал три вопроса. Первое, как дальше будут работать. Решили, что это будет 14 сентября, и далее каждые две недели. Сторона обвинения хочет приобщить к делу государство Украину и судиться против него в лице посла Украины в Италии, ему хотят дать возможность ознакомиться с делом подробно. Далее рассматривалось, допускать ли журналистов к съемке. Как следствие, только "Радио Свобода", один из итальянских каналов и один российских были аккредитованы, было заявлено, что больше никто не будет допущен на следующие слушания", - сказано в сообщении.

Также к делу, как потерпевшую сторону, приобщили Ассоциацию журналистов города Павия. В свою очередь сторона защиты и адвокат Маркива подали ходатайство и протест, но суд не обратил на это внимания.

Отмечается, что никакого фактажа, исследования баллистической экспертизы не было представлено. Все стороны об этом молчат, тогда как адвокат Маркива предполагает, что их и вовсе нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились новые детали расследования по делу Маркива.