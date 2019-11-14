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15 ноября • обновлено в 00:51
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Арест и многомиллионный залог: силовики рассказали, что грозит мошеннице из Офиса Зеленского

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САП и НАБУ просят Высший антикоррупционный суд арестовать директора департамента по обеспечению доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю, с залогом 7,68 млн грн.

Об этом сообщает издание "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительным органам. Чиновницу задержали представители НАБУ 12 ноября.

Светлана Кондзеля

Светлана Кондзеля

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По данным источника, скорее всего суд рассмотрит меру пресечения для нее в пятницу, 15 ноября.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Светлана Кондзеля
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура Офис президента коррупция
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка в офисе президента и сейчас целая система по торговле должностями. О том что она мошенница и планировала кинуть взяткодателей - это враньё.
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