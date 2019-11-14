Арест и многомиллионный залог: силовики рассказали, что грозит мошеннице из Офиса Зеленского

САП и НАБУ просят Высший антикоррупционный суд арестовать директора департамента по обеспечению доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю, с залогом 7,68 млн грн.

Об этом сообщает издание "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительным органам. Чиновницу задержали представители НАБУ 12 ноября.

Светлана Кондзеля 112.ua

По данным источника, скорее всего суд рассмотрит меру пресечения для нее в пятницу, 15 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 ноября в Офисе президента рассказали о задержании Кондзели, которая предлагала "решить вопросы" за $150 тыс.

Впоследствии стало известно, что НАБУ задержало главу департамента Офиса президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс.

Также Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!