Арест Грымчака: суд оскандалился новыми ошибками

При исправлении ошибок в постановлении об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, Деснянский суд Чернигова снова попал впросак.

Он допустил ошибки в уже новом постановлении, рассказала "Громадському" адвокат подозреваемого Татьяна Матяш.

"Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака. – Ред.) в СИЗО", – утверждает защитница замминистра.

Юрий Грымчак и Татьяна Матяш "Главком"

Матяш также добавила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судий и Государственное бюро расследований.

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержалиГрымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

Журналист Юрий Бутусов указал на несколько парадоксов в деле Грымчака.

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