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Арест Грымчака: суд оскандалился новыми ошибками

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При исправлении ошибок в постановлении об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, Деснянский суд Чернигова снова попал впросак.

Он допустил ошибки в уже новом постановлении, рассказала "Громадському" адвокат подозреваемого Татьяна Матяш.

"Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака. – Ред.) в СИЗО", – утверждает защитница замминистра.

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Юрий Грымчак и Татьяна Матяш

Юрий Грымчак и Татьяна Матяш

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Матяш также добавила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судий и Государственное бюро расследований.

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

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Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Тег
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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филипп филипыч
филипп филипыч
зачем грымчаку несколько пачек календариков? на нарах перелистовать?))
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