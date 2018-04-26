Арест Гриба: в Украине раскрыли план ФСБ

Российские спецслужбы используют гражданку РФ Татьяну Ершову, которая заманила украинца Павла Гриба в Беларусь, чтобы оказывать на него психологическое давление.

Об этом рассказал народный депутат от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По информации ИС, гражданка РФ Татьяна Ершова, которая в прошлом году и заманила на территорию Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, и дальше активно используется российскими спецслужбами - ФСБ РФ для осуществления психологического влияния на указанного гражданина нашей страны", – рассказал Тымчук.

По его данным, российские спецслужбы осуществляют психологическое давления на Гриба, используя его чувства к Ершовой.

"Например, оперативные психологи ФСБ РФ во время встреч с П.Грибом в изоляторе целенаправленно доводят ему информацию манипуляционного характера о встречах представителей российских спецслужб с Т.Ершовой и соответствующих с ней беседах, тем самым вводя задержанного в состояние угнетенного морально-психологического состояния", – пояснил Тымчук.

Он добавил, что данные действия и введение Гриба в такое состояние позволяет следователям навязывать ему нужную им точку зрения и склонять к дачи "нужных показаний".

"Кроме того, в случае отказа Гриба от нужного россиянам сотрудничества со следствием и непризнания ним своей "вины", ФСБ РФ начнет использовать Ершову уже не в качестве "свидетеля", а в качестве "соучастницы", что, по мнению оперативных психологов российской спецслужбы, даст возможность усилить давление на задержанного и окончательно его "сломать" на основе формирования "чувства вины" и переживаний за дальнейшую судьбу данной гражданки РФ", – резюмировал Тымчук.

Как сообщал "Обозреватель", Павла похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. Позже ФСБ официально подтвердила, что украинец обвиняется в терроризме. Отец Гриба рассказывал, что при встрече с консулами у молодого человека были язвы на шее и лице. Уже тогда он заподозрил, что его сыну не выдавали лекарств.

9 апреля стало известно, что состояние его здоровья резко ухудшилось из-за отсутствия реакции на жалобы в СИЗО.