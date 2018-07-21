Арест Бородая: террорист рассказал детали

Бывший главарь террористов на Донбассе, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем аресте.

"Суматоха смешна и противна... Ничего страшного не произошло — запустили очередной дурацкий слух", - сказал он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Экс-руководитель "ДНР" отметил, что Союз добровольцев Донбасса продолжает действовать и осуществляет переезд в другой офис.

Бородай добавил, что Союз продолжает благотворительную деятельность. В частности, на днях была оказана помощь семье уничтоженного командира террористического батальона "Пятнашка" Олега Мамиева ("Мамая").

Бывший главарь оккупантов также рассказал, что планируется открытие мемориала "добровольцам Донбасса" в аннексированном Россией Крыму и проведение военных сборов ветеранов.

По его словам, есть "моменты, связанные с текущей политической обстановкой", но он не может о них рассказать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородай заявил, что на Донбассе ежедневно гибнет 2-3 террориста российско-оккупационных войск.