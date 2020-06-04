ВАКС в четверг, 4 июня, отменил арест Раисы Богатыревой, одиозной экс-главы Министерства здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

О таком решении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщила его пресс-служба. Заявляется, что прокуратура Киева не вручила Богатыревой уведомление о подозрении.

Следственный судья Печерского суда, как сообщили в ВАКС, "не принял мер для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона".

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника подозреваемой на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 28.08.2019, которым к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Это судебное решение отменили.

Раиса Богатырева Comments.UA

Напомним, Богатыревой инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины: завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Ей, в частности, вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам.

Как писал OBOZREVATEL: