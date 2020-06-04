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4 июня • обновлено в 21:33
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Арест скандальной соратницы Януковича Богатыревой отменили

1.8т
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ВАКС в четверг, 4 июня, отменил арест Раисы Богатыревой, одиозной экс-главы Министерства здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

О таком решении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщила его пресс-служба. Заявляется, что прокуратура Киева не вручила Богатыревой уведомление о подозрении.

Следственный судья Печерского суда, как сообщили в ВАКС, "не принял мер для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона".

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника подозреваемой на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 28.08.2019, которым к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Это судебное решение отменили.

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Comments.UA

Напомним, Богатыревой инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины: завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Ей, в частности, вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Экс-министр вернулась в Украину в августе 2019 года и ее сразу задержали.

  • 28 августа суд Киева взял Богатыреву под стражу на 60 дней, определив ей залог в размере 6 млн грн.

  • На следующий день Богатырева вышла на свободу после внесения залога народным депутатом Вадимом Новинским.

  • Раиса Богатырева была министром здравоохранения дважды – с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014-го. Уволена 23 февраля 2014-го постановлением Верховной Рады.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
суд
Персона
Раиса Богатырева
Место
Украина
Теги
коррупция прокуратура Киева Высший антикоррупционный суд
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