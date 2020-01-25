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25 января • обновлено в 13:20
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"Арахамию не трогать": опубликованы новые записи "пленок Трубы"

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Бывший глава ГБР Роман Труба якобы приказал главе Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому остановить внесение в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом говорится в опубликованном в телеграмм-канале "Трубу прорвало" разговоре правоохранителей.

В беседе звучит якобы голос экс-главы ГБР, который рассказывает о ситуации в Министерстве инфраструктуры и Укртрансинспекции.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

delo.ua

"Да, там пришли с информацией к тому начальнику по системе тех поборов, которые там существуют. Я ему (следователю) дал справки: какая-то общая по системе, по уголовным производствах в отношении действий тех работников. Они хотят, чтобы мы те все производства объединили. Но объединять это никто не будет. Нах*ра нам та мелочь", – говорил "Труба".

На пленке якобы Корецкий говорит, что по делу Укртрансинспекции нужно внести информацию в ЕРДР и начать уголовное производство. На что "Труба" отвечает, что в материалах фигурирует Арахамия, поэтому нужно отложить это дело.

"Хорошо. Арахамия – я услышал. Мы ждем, пока вы скажете", – отвечал "Корецкий".

Разговор якобы произошел 6 сентября 2019 года.

"Арахамию не трогать": опубликованы новые записи "пленок Трубы"
"Арахамию не трогать": опубликованы новые записи "пленок Трубы"

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты получили неопровержимые доказательства подлинности пленок, опубликованных телеграмм-каналом "Трубу прорвало", на которых фигурирует экс-директор ГБР Роман Труба.

Также международные эксперты подтвердили идентичность голоса Трубы на записях из его кабинета.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Роман Труба Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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