Главная Новости
25 октября • обновлено в 09:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Апокалипсис в ОРДЛО: "герои Новороссии" спровоцировали землетрясения в "ДНР"

1.2т

В ОРДЛО начался совсем уже какой-то апокалипсис. Судя по всему, "антифашистам" удалось невероятное, и бесконтрольным затоплением шахт они таки спровоцировали техногенные землетрясения.

Жители одного из поселков Макеевки жалуются на подземные толчки неизвестного происхождения, которые ощущаются в городе уже больше года, но в последнее время приобрели масштабы бедствия.

Новости
О саботаже "переписи населения" в "ЛНР"

От странных толчков страдает только поселок Объединенный, который состоит в основном из старых домов, построенных при Сталине. И эти дома трескаются и рушатся. В одном недавно рухнул потолок в подъезде, и только чудом никто не пострадал.

Никакие жалобы не помогают, потому что кому жаловаться, ты же в "ДНР", хахаха. Так называемая "администрация Макеевки" заявила, что взрывные работы в шахтах к толчкам не имеют никакого отношения, и на этом успокоилась. Так что людям теперь остается разве что жаловаться в соцсетях.

Новости
Гробы на колесах, или Русская рулетка для Донецка

Действительно, землетрясения скорее всего не связаны с подземными работами, так как обычно на поверхности никаких взрывы в шахтах не ощущаются. Причина толчков пока не известна, но поскольку власти ничего не говорят, народ как обычно выдумывает свои версии разной степени абсурдности.

Макеевчане в соцсетях предполагают, что боевики проводят испытания некоего секретного оружия. Кто-то пишет, что "ДНРовцы" стали добывать сланцевый газ (было бы смешно, но нет). Но в действительности, скорее всего речь идет о техногенных землетрясениях в результате варварского затопления шахтных выработок, которое происходит в последние годы.

Апокалипсис в ОРДЛО: "герои Новороссии" спровоцировали землетрясения в "ДНР"

Новости
Страшная тайна "ДНР"

Еще до войны о вероятности таких землетрясений на Донбассе периодически писали. Тогда я не верил, что это в самом деле может быть. Но теперь, похоже, "героям Новороссии" все же покорились и эти вершины.

Очевидно, что ситуация на Объединенном требует срочного вмешательства властей и соответствующих экспертов-сейсмологов, которых в ОРДЛО, скорее всего, нет. Необходимо понять что происходит, и что с этим делать. Ведь дома продолжают трескаться от толчков, и в любой момент может произойти обрушение с человеческими жертвами. Да только жаловаться людям тупо некуда. В СМИ "ЛДНР" цензура, за целый год никто о проблеме так и не написал. "Власти ДНР" по понятным причинам морозятся, потому что если выяснится, что землетрясения вызваны затоплением выработок, то придется нести за это ответственность, откачивать воду или отселять людей, а это миллиарды, которых нет.

А вот нашим властям следует срочно обратить на эту ситуацию внимание, и потребовать вмешательства международных наблюдателей. Потому что в опасности оказались тысячи наших граждан, которых группировка "ДНР" подвергает риску.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
8
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Korn Val
Korn Val
Это обычное сдвижение горных пород, происходящее в результате выемки угля в шахтах. Над горными работами постепенно образуются пустоты, в которые периодически обрушаются вышележащие породы. Получается удар, доходящий до поверхности, мини землетрясение на ограниченной площади. И ничего более.Так было и так будет в течении нескольких лет после завершения горных работ в шахтах.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel