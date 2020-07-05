"Анзору из Вены" перед убийством угрожал человек из Украины, – Мосийчук

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", получал угрозы перед его убийством 4 июля.

Как сообщил в Telegram бывший народный депутат Игорь Мосийчук, "Анзор" очень просил помочь выйти на американскую администрацию и прессу, чтобы рассказать о заказных убийствах, которые происходят в ряде европейских стран, в том числе в Украине, по заказу нынешней чеченской власти.

"Последний раз "Анзор" позвонил мне несколько дней назад, очень взволнованный, и рассказал, как один человек, связанный с одним из самых известных чеченских киллеров и их сеткой коллаборационистов в Европе, звонил его жене и прямо предлагал публично отказаться от "Анзора", чтобы они не убили ее и его детей", – утверждает Мосийчук.

По его словам, "Анзор" перебросил ему запись своего разговора с тем человеком и попросил попробовать привлечь его к уголовной ответственности через правоохранителей.

"Человек, который угрожал "Анзору" и его семье, сейчас находится в Украине. Через несколько часов я опубликую эту запись и надеюсь, что украинские правоохранители будут действовать оперативно", – пообещал экс-нардеп.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в пригороде Вены застрелен Мамихан Умаров, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и раскрыл подробности убийства в Украине добровольца Амины Окуевой.