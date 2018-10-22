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''Антивенгерский'' скандал на Закарпатье: стало известно о продолжении

10.9тЧитать материал на украинском

Полиция начала уголовное производство по факту появления на Закарпатье билбордов якобы "против сепаратистов" из Общества венгерской культуры региона.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области в Facebook, дело возбуждено по факту умышленного разжигания национальной вражды.

"Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

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Напомним, что рекламные щиты с надписью "Остановим сепаратистов" появились сразу в нескольких районах Закарпатья. На билбордах изображены три лидера Общества венгерской культуры Закарпатья.

Инцидент был осужден министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Место
Украина
Объект
Национальная полиция Украины
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Дивно,угро-свині ненавидять Україну,а їх захищають !
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