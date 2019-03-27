Антикоррупционером в Минобороны назначили милиционера-уголовника

Начальником Центральной территориальной группы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Министерстве обороны Украины назначили Сергея Кончука. Ранее он был сотрудником районных отделов милиции Львова и был осужден за служебный подлог и служебную халатность.

Свой приговор он получил в 2011 году, говорится в расследовании "Наші гроші. Львів". Все началось с того, что в 2009 году в Каменка-Бугский райотдел милиции, первым заместителем главы которого был Кончук, обратился пострадавший с заявлением о похищении у него 90 тыс. гривен.

Однако заявитель Климчик не дал указание зарегистрировать заявление о преступлении, это было сделано под давлением прокуратуры через месяц, когда были потеряны доказательства по делу.

Также оказалось, что Кончук составил протокол осмотра места происшествия, в котором отметил ложные сведения об осмотре дома, где была осуществлена ​​кража, и подделал подписи понятых.

Коррупция УНИАН

В суде он не признал себя виновным, однако, по мнению судьи Червоноградского городского суда Степана Мелешко, вина его была доказана показаниями других лиц. Именно поэтому суд признал его виновным по части 1 статьи 366 (служебный подлог) и части 1 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность) и назначил ему 5 тыс. грн штрафа. Однако прямо в зале суда к Кончуку применили закон "Об амнистии в Украине".

После возбуждения уголовного дела начальник областной милиции наложил на него дисциплинарное взыскание — увольнение из органов внутренних дел. Но оно было обжаловано в суде, и из органов Кончук ушел в отставку уже в следующем году якобы по возрасту.

С конца 2010 года скандальный милиционер нигде не работал, пока в феврале 2018 года срочно не был назначен "антикоррупционером" в Западную территориальную группу Минобороны. Предшествовало этому отдельное поручение первого заместителя министра обороны Ивана Руснака.

А уже в августе Кончук был назначен руководителем Центральной территориальной группы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Минообороны и повышен в звании до подполковника юстиции.

Официальная информация о кадровом конкурсе и назначении Кончука отсутствует. Этот вопрос поднял руководитель Западной территориальной группы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Минобороны Любомир Моисей, чьим подчиненным полгода был экс-милиционер. После его вопросов и расследования относительно предыдущего уголовного опыта Кончука, Моисея фактически уволили через схему переформатирования возглавляемой структуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 декабря следователи территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора госпредприятия Минобороны на взятке в размере $2 тысячи.

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