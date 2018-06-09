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"Антибандеровский" закон: в Польше выступили с заявлением

1.6тЧитать новость на украинском

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за коррекцию скандального "антибандеровского" закона об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

"Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в США и Израиле и понимает, что это решение необходимо, чтобы мы здесь обозначили наше положение, потому что, как и раньше, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации", - сказал он в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

Чапутович отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем. Он также добавил, что скандальная инициатива не способствует росту антисемитских настроений в стране, потому что "их нет".

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Глава МИД также заявил, что коррекция может произойти и без участия Конституционного суда.

"Премьер-министр предполагает, что он может действовать в другом режиме. Поскольку Сейм является суверенным, он может принять поправки в этот закон", - подчеркнул Чапутович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

В украинском МИД отметили, что своим законом страна пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".

Скандальная инициатива в результате привела к конфликту в отношениях с Израилем, а также недовольство высказывали США.Закон вступил в силу в Польше 1 марта.

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Тема
Украина - Польша
Место
Польша
Объект
Законодательство
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