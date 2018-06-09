"Антибандеровский" закон: в Польше выступили с заявлением

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за коррекцию скандального "антибандеровского" закона об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

"Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в США и Израиле и понимает, что это решение необходимо, чтобы мы здесь обозначили наше положение, потому что, как и раньше, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации", - сказал он в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

Чапутович отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем. Он также добавил, что скандальная инициатива не способствует росту антисемитских настроений в стране, потому что "их нет".

Глава МИД также заявил, что коррекция может произойти и без участия Конституционного суда.

"Премьер-министр предполагает, что он может действовать в другом режиме. Поскольку Сейм является суверенным, он может принять поправки в этот закон", - подчеркнул Чапутович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

В украинском МИД отметили, что своим законом страна пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".

Скандальная инициатива в результате привела к конфликту в отношениях с Израилем, а также недовольство высказывали США.Закон вступил в силу в Польше 1 марта.