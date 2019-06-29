На саммите G-20 проходит бенефис бездарности, тупости и шизофрении. Собственно говоря, это слет двух десятков лидеров самых влиятельных стран мира и лицо нынешнего человечества. Среди них нет ни одного человека, которого можно было назвать настоящим лидером или человеком, дающим пример для остальных лидеров стран. К сожалению, эпоха серости захлестнула нас с головой.

Показательно, что на саммите присутствуют два первых лица, формально демонстрирующих два полюса и два различных направления развития стран. Первый – президент США Трамп, а второго уже можно смело называть фараоном Китая Си Цзиньпин. Это потому, что с недавних пор в Китае законодательно закреплена несменяемость лидера страны и Си стал пожизненным владыкой Китая. Там наигрались в имитацию демократии и поставили на ней жирную точку.

Но самое интересное в том, что сам Трамп – глава страны, которая считается средоточием и эталоном нынешней демократии, совсем никак не продемонстрировал хотя бы озабоченности по поводу отхода от демократических принципов самого крупного своего торгового партнера. Напротив, когда стало известно об изменении китайского законодательства, Трамп поприветствовал Си и всерьез заметил, что это – правильное решение, и Штатам тоже следовало бы подумать о чем-то таком. Безусловно, при этом речь шла о том, чтобы самому стать фараоном Америки.

Среди этой публики можно было отметить как старперов или вернее – старперш, зубами уцепившимися за власть и готовых умереть в кресле канцлера, так и бодрую молодежь, которая завалила свою домашнюю работу и теперь, с молодецкой удалью, разваливает ключевые международные устои. При этом, все это делается весело, бодро и явно – без понимания последствий.

Что поделать, публика сейчас выбирает не умных, честных, работоспособных и просто порядочных людей, а вот это. Впрочем, нам ли этого не знать? И тем не менее, среди лидеров двадцатки безусловно выделяется то, что принято называть Путиным. На самом деле, что это за существо, которое выдается за руководителя РФ, никто в мире толком не знает. Известно лишь то, что самих россиян устраивает антропоморф, в разных ситуациях меняющий свой внешний вид, повадки и реакции. По этой причине, к нему относятся как к Путину.

На самом деле, на саммите еще раз остро возник вопрос о том, что это такое, прикинувшееся Путиным. То, что демонстрирует его служба безопасности, четко указывает на то, от какого рода угроз они защищают свой объект охраны. Понятно, что принимающая сторона, в данном случае – Япония, безусловно обеспечивает надлежащий уровень защиты участников форума от угроз жизни и здоровью. В этом можно не сомневаться, и в общем, участники не сомневаются в этом. Но если опасностью является возможность аутентификации того, кто сидит за столом переговоров, например, то нужны другие меры.

Именно в этом случае нужно исключить любую возможность того, чтобы в чужие руки попали отпечатки пальцев "Путина" и боже упаси – его ДНК. Именно поэтому "Путин" не пьет и не ест из общей посуды, и за ним носят странные кружки, тарелки и возят запас еды и питья.

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В общем, есть мнение, что за ним носят и специальное ведро с гербом, в которое он может справлять нужду, не подвергаясь риску сторонней аутентификации. Ходят слухи, что изделие имеет название "Гос-параша".

В общем, такой вот цирк собрался в Осаке, и что самое интересное, никого это не удивляет, ибо таков сегодня мир.

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