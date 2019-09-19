Я специально не погружался в те подробности, которые ушли в прессу и даже не видел фото "бомбиста". Это сделано сознательно для того, чтобы имея минимум деталей, посмотреть на ситуацию глазами постороннего наблюдателя. Как же это выглядит в таком режиме? А вот как. Дальше могут быть какие-то неточности, которые возникают именно от режима исследования.

Что важно. Бомбистом оказался один человек и вроде бы – ветеран АТО. Раз так, то человек должен реально ориентироваться именно в таких событиях и понимать суть собственных действий и того, что может происходить в ответ. Как сообщалось, он угрожал взорвать мост, почему он и был перекрыт.

Но, ветеран АТО должен себе представлять характер разрушений, которые могут быть причинены боеприпасами разного калибра. Скажем так, он не смог бы держать в руках или на себе столько взрывчатки, чтобы хоть как-то повредить покрытие моста, а не его конструкцию.

Это – важный момент. Если бы он имел 10-20 или 30 кг взрывчатки и подорвал ее вместе с собой, то скорее всего, повреждения моста были бы минимальными и ремонт занял бы одну ночь. Так зачем тогда городить огород? Если бы он полностью напичкал взрывчаткой свой автомобиль и взорвал его, только тогда были бы какие-то ощутимые повреждения, но мост бы выстоял. Для подрыва моста заряды закладывают на его опорах. Причем – в определенных местах и определенным образом.

Он вряд ли мог этого не знать, а потому, следует сделать вывод о том, что никакого моста он не собирался взрывать с самого начала, а делал что-то другое. Следующий момент. Если речь идет о чистом теракте, то нужно посмотреть на хронику подобных мероприятий за последние пару лет чтобы понять – так их не устраивают – точно. Он оказался на открытой безлюдной местности, просто под прицелами снайперов. Так теракты не устраивает никто и потому, это больше похоже на имитацию теракта.

Теперь посмотрим на действия сил правопорядка. Более подходящей ситуации для того, чтобы можно обеспечить контроль места происшествия – трудно придумать. Разве что бомбист стоял бы посреди поля или леса, но и так – место безопасное м полностью контролируемое. Место легко могло простреливаться с различных точек как правого, так и левого берега. Мало того, на мост могла легко, с реки, высадиться штурмовая группа и сделать это так, что бомбист даже не увидел бы этого. В конце концов, можно было просто прижать бомбиста бронеавтомобилем, который вряд ли бы сильно пострадал даже от взрыва бомбы.

Другой аспект. Если бы все происходило в сонной Чехии или Австрии, то стрельба и взрывы были бы каким-то психологическим барьером для правоохранителей. У нас – война и многие бойцы, в том числе – спецназа и снайпера, имеют на своем счету не один труп противника, а потому тут бы отработали даже не повысив пульса и ритма дыхания. Тут даже говорить не о чем. Был бы приказ, но его не поступило.

Теперь смотрим на тот кусок событий, который сформировал реакцию силовых структур. По внешним признакам это – теракт. Если бомбист сам заявил, что он собирается подорвать мост (между прочим – стратегический объект), то принципиальное добро на работу снайперов, должно было пройти автоматически. С учетом того, что с бомбистом никого рядом не было, то это была идеальная ситуация, как с правовой, так и с тактической точки зрения, для удачного применения оружия. Но "добро" не прошло.

С точки зрения линейной логики, именно такая угроза должна ликвидироваться быстро и жестко. Хотя бы потому, чтобы не стать примером для подражания. Ведь на тот момент бомбист сам себя записал в террористы и дальше все должно было сработать автоматически.

Вместо этого столица получила реалити-шоу в прайм-тайм. Причем, об этом узнали все, кто стоял в пробках и слушал радио или смотрел стрим. Если представить, что это была заранее срежиссированная операция, то она была сделана идеально именно с точки зрения шоу. Открытое место, легко блокировать, чтобы не пострадали посторонние, максимально сконцентрированное внимание всех. Возможность прямых трансляции как СМИ, так и любителями. Все это говорит о том, что мероприятие было не сильно похожим на настоящий теракт и слишком похожим на спланированную пиар-акцию.

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Еще раз, так это выглядит без всего того, что выложено в СМИ, поскольку именно через них и транслируется шоу, если оно было таковым. Это – версия. Что касается участия в нем ветерана АТО, здесь мы можем заметить два момента. Если операция хорошо спланирована, то конечный ее исполнитель может сработать "в темную". Так работают профи. С другой стороны, мы слишком хорошо помним различные щедрые предложения, которые получали коллеги в период выборов и помним, что часть из них не смогла устоять.

В общем, это был альтернативный взгляд на событие, не претендующий на истину в последней инстанции, но просто дающий пищу для размышлений.

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