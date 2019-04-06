На самом деле, те трагические события еще по-горячему имели вязкий, дурной запах. Проще говоря, эта акция не была похожа на войсковую операцию просто по своей сути. Дело даже не в том, что еще до начала его штурма в сети была масса информации о том, что противник создал там укрепрайон, а в самой цели этой операции. Там не просматривалось даже оперативного замысла. Ведь такие позиции в лоб штурмовал только товарищ Жуков, и как потом стало известно – товарищ Сергей Сергейченко.

Такие действия вряд ли вообще могли иметь адекватную цель, но раз это случилось, она таки была.

Позже всем нам рассказывали о том, что это – узловая станция и стратегический объект. Но давайте разберемся, насколько эти утверждения соответствуют истине. Иловайск назван по имени Дмитрия Иловайского, которому эти земли пожаловала Екатерина. Центр его имения находился в 20 км севернее, в слободе Зуевской, куда он завез из саратовской губернии несколько сотен крестьян. С тех пор Иловайск не был чем-то известен.

Иловайск можно назвать моногородом, поскольку из небольшого поселка он стал довольно быстро расти в городок, вместе с железнодорожной станцией, со временем ставшей узловой. Магистральное направление движения было "север-юг" или "центр-Кавказ". При совке, большая часть грузопотока и потока пассажирских поездов из центральных, западных и даже восточных регионов проходила именно через Иловайск. Чуть позже от Иловайска были проложены пути сообщения с внутренними районами Донецкой области, которая была богата углем и имела предприятия металлургии, коксо-химии (кокс, в смысле – уголь), машиностроения, промышленной химии и прочего, что требовало разветвленной железнодорожной сети.

В итоге, железнодорожный узел получил четыре направления движения. Северное – Хацызск, Ясиноватая и далее – на север, Запад и Восток. Южное – Амвросиевка, Таганрог и далее – на Кавказ. Плюс к этому два направления местного значения. Западное – Моспино, Донецк и Восточное – Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Дебальцево. Не правда ли, знакомые названия пошли?

С одной стороны, станция по самой своей сути являлась узловой, но по факту, во многом утратила свое значение после развала совка. Как уже давно известно, между Амвросиевкой и российским Матвеев-Курганом пролегла граница, а это – таможни, пограничники и все такое. Пассажирский поток на Кавказ и так упал после отделения закавказских республик, а необходимость прохождения двух таможен в Харькове и Иловайске свело его на "нет". Примерно то же самое случилось и с грузопотоком.

Это значит, что стратегическое направление "север-юг", ради которого станция и была создана, попросту отпало. Особенно это стало понятным после того, как россияне проложили свою ЖД ветку в обход нашей границы. С этого момента станция, де-факто, утратила свое стратегическое значение. Внутреннее перераспределение транспортных потоков перешло на станции Ясиноватая и Дебальцево, а Иловайск по сути стал тупиком. И если кто-то говорит о том, что штурм Иловайска был осуществлен именно по этой причине, то он откровенно врет. По умолчанию, она уже не была стратегической станцией или узлом. Возвращение этого статуса могло произойти только при одном условии – восстановлении сквозного сообщения в направление "север-юг", но как мы отметили выше, это уже не актуально, поскольку россияне теперь имеют собственную ветку.

В таком случае может остаться предположение, что речь шла о том, чтобы не дать возможности противнику поставлять боеприпасы и технику в направлении Донецк, Макеевка, Ясиноватая, но тут имеется два "но". Первое – по состоянию на лето 2014 года, противник вообще ничего не перебрасывал по ЖД, а для военной техники даже шоссе были не нужны, она могла проходить по грунтовым дорогам без потери скорости и других издержек. И второе. Если бы действительно стояла такая цель, то ЖД можно было перекрыть в любом месте на выбор, например – южнее Иловайска или Амвросиевки, где это выглядело бы логично, и тогда можно было взаимодействовать с силами ВСУ сектора "Д". Но для такой цели был выбран самый не подходящий вариант, и если бы стояла именно такая цель, то она могла быть решена другими способами и куда более надежно.

Если бы речь шла именно о выведении из строя железнодорожного узла, то не нужно было бы штурмовать Иловайск, тем более зная, что противник там закопался в землю, а без системной поддержки артиллерии и авиации, такая ситуация предполагает потери атакующей стороны в классическом соотношении 1/3. И в таком случае, проще было город вообще не трогать, а уничтожить те самые мосты.

Причем, в то время еще не было плотного прикрытия объектов инфраструктур оккупированной территории средствами ПВО. Это значит, что проблему можно было решит парой штурмовиков и за один день, старыми, добрыми полутонными бомбами. Если же обстановка не позволяла задействовать авиацию, то в таком случае, можно было воспользоваться отсутствием сплошной линии фронта и отработать задачу четырьмя диверсионными группами, которые могли устроить фейерверк одновременно.

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Они сработали бы по своему знаменитому принципу: "тихо пришел, тихо ушел". Именно разрушение мостов вывело бы узел из строя очень надолго. Это обусловлено тем, что противнику надо было бы уже открыто заводить на территорию Украины свои железнодорожные войска, и на этом – конец гибрида. Оно и понятно, поскольку железнодорожникам нужно обеспечить прикрытие с воздуха, а им и ПВО – прикрытие с земли. А это – пехота, броня, артиллерия и все такое. И то, даже такими силами, восстанавливать мосты пришлось бы достаточно долго.

То есть, даже при всей критичности ситуации, ВСУ имели те скромные силы и средства, которые могли бы решить эту задачу быстро и эффективно. Буквально за пару дней после постановки задачи, Иловайск надолго превратился бы в музей паровозного движения и вообще никому не был нужен, поскольку больше там нет ничего ценного. Только станция, депо и инфраструктура станции.

Все это еще по горячим следам привело к выводу о том, что это была не войсковая операция, и скорее всего – не санкционированная штабом АТО. На это указывала ее абсурдность и отсутствие необходимых сил и средств именно для выполнения озвученной задачи.

На самом деле, это была мобильная штурмовая группа, которая не имела ни тылов, ни резерва, и по сути, ввязавшись в уличные бои, она была изначально обречена на постепенное уничтожение, и особенно в той оперативной ситуации, которая тогда сложилась. Тем не менее, она пошла на Иловайск и случилось то, что случилось.

ОТВЕТ:

Уже позже, по обрывочным сведениям, стала известна истинная цель этого неудачного рейда. Иловайск изначально не был целью, и как мы только что увидели, не мог быть в принципе. Штурмовая группа должна была пройти около 12 км на северо-восток в город Зугрэс для того, чтобы захватить Зуевскую ГРЭС-2. Это и был главный приз операции, а за ее удачное осуществление был назначен призовой фонд.

То есть, под шум войны, шло силовое перераспределение активов олигархов. Бойцы, принявшие участие в операции, могли и не знать истинных ее причин, а если и знали, то лишь частично. А вот те, кто был в курсе призового гонорара – знали все, и когда стало понятно, что группа увязла в Иловайске и никакого приза уже не видать, просто смылись оттуда, бросив своих бойцов под огнем противника.

Отсюда как раз и вытекает трагизм ситуации. Когда Сергей Сергейченко с щепкой от ящика в ягодице (боевым ранением), вывел на улицы массовку с требованием что-то таки сделать, публика пошла за ним и негодуя требовала разблокировать, освободить и так далее. Но еще раз, это не была войсковая операция, и она не была обеспечена ни соответствующими силами и средствами, ни резервами, ни тылами.

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То есть, на том участке их просто не было и не могло быть, поскольку к тому моменту началось прямое вторжение российских регулярных войск именно с направления Матвеев-Курган, Успенка Амвросиевка, что грозило закрыть в кольце окружения группу войск, находящихся южнее Иловайска, в районе Саур-Могилы. Там было несколько тысяч человек, которых надо было срочно выводить, сдерживая напор россиян, стремившихся перерезать коридор выхода. И вот именно в это время, Сергейченко требовал бросить резервы для вывода людей, которых он завел в мешок и бросил.

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