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25 ноября • обновлено в 01:09
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"Глава армии, которой нет!" В России взбесились из-за заявления Хомчака по Крыму

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В России резко отреагировали на заявление начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака о том, что Крым оккупанты рассматривают как военную базу и "возможность господствовать в Средиземном море".

Так, в комментарии КП военный эксперт Михаил Тимошенко сказал, что заявление Хомчака "из серии "Дядя, дядя, дайте денег!" А дядя из-за океана отвечает "привяжите к ж...е веник!"

"Как можно серьезно оценивать заявления генерала, который возглавляет генштаб армии, которой нет", – считает россиянин.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Гордон

Он утверждает, что выступление Хомчака предназначено для конкретного потребителя, намекнув на американцев и "тех, кто сегодня читает на мове... то есть не на всех граждан Украины, а на часть населения западных ее регионов".

"Из которых, в частности, формируют добробаты. Назначенный президентом Зеленским генерал делает заявления для националистической части электората", – считает Тимошенко.

Михаил Тимошенко

Михаил Тимошенко

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, команда президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил об отсутствии формулы деоккупации Крыма, активно нарабатывает стратегию возвращения украинского полуострова, аннексированного Россией.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Руслан Хомчак
Место
Россия
Теги
Новости Крыма Генеральный штаб ВСУ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Привяжите к жoпе веник :-DDDD
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