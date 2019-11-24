"Глава армии, которой нет!" В России взбесились из-за заявления Хомчака по Крыму

В России резко отреагировали на заявление начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака о том, что Крым оккупанты рассматривают как военную базу и "возможность господствовать в Средиземном море".

Так, в комментарии КП военный эксперт Михаил Тимошенко сказал, что заявление Хомчака "из серии "Дядя, дядя, дайте денег!" А дядя из-за океана отвечает "привяжите к ж...е веник!"

"Как можно серьезно оценивать заявления генерала, который возглавляет генштаб армии, которой нет", – считает россиянин.

Руслан Хомчак Гордон

Он утверждает, что выступление Хомчака предназначено для конкретного потребителя, намекнув на американцев и "тех, кто сегодня читает на мове... то есть не на всех граждан Украины, а на часть населения западных ее регионов".

"Из которых, в частности, формируют добробаты. Назначенный президентом Зеленским генерал делает заявления для националистической части электората", – считает Тимошенко.

Михаил Тимошенко КП

Как сообщал OBOZREVATEL, команда президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил об отсутствии формулы деоккупации Крыма, активно нарабатывает стратегию возвращения украинского полуострова, аннексированного Россией.

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