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18 марта • обновлено в 12:44
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Аннексия Крыма 6 лет назад: появились истории военных, погибших за Украину

1.1т
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Шесть лет назад, 18 марта 2014-го, во время аннексии украинского полуострова российские военные убили прапорщика военной части ВСУ в Крыму Сергея Кокурина.

О крымчанах, отдавших свои жизни за государственный суверенитет и территориальную целостность нашей страны, в годовщину смерти одного из Героев рассказывают "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что прапорщик Сергей Кокурин, начальник склада 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения ВСУ в Симферополе, считается первым украинским военным, погибшим во время аннексии украинского полуострова.

Сергей Кокурин и Станислав Карачевский

Сергей Кокурин и Станислав Карачевский

Ровно шесть лет назад, во время штурма российскими военными фотограмметрического центра, Кокурин, находившийся на наблюдательной вышке автопарка части, погиб от выстрела снайпера с прямым попаданием в сердце.

Впоследствии российские оккупанты запустили фейк о том, что "огонь на поражение в Симферополе открыли боевики-националисты из организации "Правый сектор".

Сергей Кокурин погиб от выстрела снайпера с прямым попаданием в сердце

Сергей Кокурин погиб от выстрела снайпера с прямым попаданием в сердце

ru.krymr.com

А уже через несколько недель, 6 апреля 2014 года, в Новофедоровке Сакского района погиб начальник оперативного отделения штаба 10-й морской авиационной бригады майор Станислав Карачевский, родом из Бердянска Запорожской области.

Около 23:45 его застрелил младший сержант Черноморского флота России Зайцев – двумя выстрелами в упор из автомата АК-74 на территории офицерского общежития.

"После погрузки вещей они с коллегой проходили мимо КПП. И российским военнослужащим, наверное, привиделось, что что-то с ними не так", – вспоминает сослуживец Карачевского.

Станислав Карачевский с сыном

Станислав Карачевский с сыном

ru.krymr.com

При этом убийца фактически не понес наказания. Майор Карачевский почти две недели не дожил до своего 33-го дня рождения, оставив после себя жену и двух детей. Его похоронили в родном городе, и посмертно наградили Почетным орденом Бердянска.

Помимо них, еще немало крымчан погибли, защищая Украину в зоне антитеррористической операции и ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта исполняется ровно 6 лет со дня аннексии Россией Крыма. Так, именно в этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями властей Крыма и Севастополя. Как живет полуостров спустя шесть лет после аннексии – читайте в нашем материале.

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Автор
Марина Лисничук
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если сказать честно, как есть, мне очень жаль украинских офицеров, служивших тогда в Крыму. Просто врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Тут или по сердцу поступай, или по совести, или иди и застрелись. Не они скакали на майдане, но именно им пришлось за это ответить и сделать мучительный выбор
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кристина Стефанова, по совести ЛЮБОЙ человек, для которого родной, материнский язык - РУССКИЙ - и должен быть русским, а не кривляться на селюцкой "дермове" и скакать как обезьяна. :-))) Как выглядит блоковская "Незнакомка" на селюцкой "дермове": "І віють давніми й оздобними Повір'ями тугі шовки, І брилик з перами жалобними, І персні гарної руки... ...Й пір'їна страусна гойдається, В моєму мозку — каламуть" :-)))))))))
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hunt andres
hunt andres
Двое погибших в героической обороне Крыма? Смешно. Снайпер точно, не фейковый, а правосекторальный. Да и со вторым убиенным все туманно. Как всегда, у хо хловоенов - с героями сплошные непонятки.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Украина пыталась спровоцировать конфликт, применив своего снайпера против ВСУ и ВС РФ одновременно. Тот успел убить прапо рщика ВСУ и сержвнта морской пехоты РФ, в связи с этим был уничтожен. 3 потери. Напомните, если ещё были.
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6
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кабиров Айрат, там ещё какой-то высмерть пьяный алкаш напал на русского солдата, но был убит каким-то тупым предметом (табуреткой, кажется). :-)
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