Аннексия Крыма 6 лет назад: появились истории военных, погибших за Украину

Шесть лет назад, 18 марта 2014-го, во время аннексии украинского полуострова российские военные убили прапорщика военной части ВСУ в Крыму Сергея Кокурина.

О крымчанах, отдавших свои жизни за государственный суверенитет и территориальную целостность нашей страны, в годовщину смерти одного из Героев рассказывают "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что прапорщик Сергей Кокурин, начальник склада 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения ВСУ в Симферополе, считается первым украинским военным, погибшим во время аннексии украинского полуострова.

Сергей Кокурин и Станислав Карачевский

Ровно шесть лет назад, во время штурма российскими военными фотограмметрического центра, Кокурин, находившийся на наблюдательной вышке автопарка части, погиб от выстрела снайпера с прямым попаданием в сердце.

Впоследствии российские оккупанты запустили фейк о том, что "огонь на поражение в Симферополе открыли боевики-националисты из организации "Правый сектор".

Сергей Кокурин погиб от выстрела снайпера с прямым попаданием в сердце ru.krymr.com

А уже через несколько недель, 6 апреля 2014 года, в Новофедоровке Сакского района погиб начальник оперативного отделения штаба 10-й морской авиационной бригады майор Станислав Карачевский, родом из Бердянска Запорожской области.

Около 23:45 его застрелил младший сержант Черноморского флота России Зайцев – двумя выстрелами в упор из автомата АК-74 на территории офицерского общежития.

"После погрузки вещей они с коллегой проходили мимо КПП. И российским военнослужащим, наверное, привиделось, что что-то с ними не так", – вспоминает сослуживец Карачевского.

Станислав Карачевский с сыном ru.krymr.com

При этом убийца фактически не понес наказания. Майор Карачевский почти две недели не дожил до своего 33-го дня рождения, оставив после себя жену и двух детей. Его похоронили в родном городе, и посмертно наградили Почетным орденом Бердянска.

Помимо них, еще немало крымчан погибли, защищая Украину в зоне антитеррористической операции и ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта исполняется ровно 6 лет со дня аннексии Россией Крыма. Так, именно в этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями властей Крыма и Севастополя. Как живет полуостров спустя шесть лет после аннексии – читайте в нашем материале.

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