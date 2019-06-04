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"Аннексия Буковины": ГПУ нашла след России в "румынской" провокации

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Опубликованное в сети видео об аннексии Буковины Румынией рассматривается как информационная операция российских спецслужб.

Как сказано в сообщении пресс-службы ГПУ от вторника, 4 июня, это одна из версий, которая рассматривается следствием.

По факту публикации видео открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 и частью 2 статьи 110 УК Украины ("Приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Новости
СБУ отреагировала на скандальное видео об оккупации Украины Румынией

Совещание из-за скандального видео

Совещание из-за скандального видео

gp.gov.ua

"Оперативные подразделения СБ Украины получили процессуальные поручения прокурора о проведении конкретных следственных (розыскных) действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления и всех причастных лиц, а другим органам предоставлены запросы о предоставлении информации, необходимой для осуществления досудебного расследования с целью выполнения задач уголовного судопроизводства", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее автор скандального видео под названием "Румынско-украинская война 2022" записал новое послание для главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, посвятив ему романтичную песню.

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Место
Украина
Теги
СБУГПУ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зато безвиз будет непорибен,шо бы мыть толчки в Европе
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