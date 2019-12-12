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12 декабря • обновлено в 20:21
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"Аннексировали" Беларусь: в сети показали новую карту РФ с чужими территориями

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В сеть попали фото с мероприятий в России, где на заднем фоне висит карта страны с "аннексированной" Беларусью.

Соответствующие фото опубликовали на странице "Мид Роисси" в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
В "ДНР" заявили о новых границах "республики". Карта

"В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью. Хочется спросить: What the fucking fuck?!?", - подписали изображение.

Пользователи сравнили "лишний" участок карты на фото с картой Белорусии.

"Аннексировали" Беларусь: в сети показали новую карту РФ с чужими территориями
"Аннексировали" Беларусь: в сети показали новую карту РФ с чужими территориями
"Аннексировали" Беларусь: в сети показали новую карту РФ с чужими территориями
"Аннексировали" Беларусь: в сети показали новую карту РФ с чужими территориями

В сети показали новую карту РФ с чужими территориями

В сети показали новую карту РФ с чужими территориями

Скриншот

Карта России

Карта России

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она ограничивается Донецкой областью. Соответствующее решение принял так называемый парламент "ДНР".

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Автор
Карина Бондаренко
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
От же вы, рагули, ДОЛ Б О ЁБЫ ... Смотрите лучше мультики ...
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