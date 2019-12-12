"Аннексировали" Беларусь: в сети показали новую карту РФ с чужими территориями

В сеть попали фото с мероприятий в России, где на заднем фоне висит карта страны с "аннексированной" Беларусью.

Соответствующие фото опубликовали на странице "Мид Роисси" в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью. Хочется спросить: What the fucking fuck?!?", - подписали изображение.

В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью.



Хочется спросить: What the fucking fuck?!? pic.twitter.com/rziqfTp7DM — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) December 11, 2019

Пользователи сравнили "лишний" участок карты на фото с картой Белорусии.

В сети показали новую карту РФ с чужими территориями Скриншот

Карта России Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она ограничивается Донецкой областью. Соответствующее решение принял так называемый парламент "ДНР".

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