Шестой год войны. Уже не Антитеррористическая операция, а Операция Объединенных сил. Продолжаются обстрелы. Продолжают гибнуть гражданские и наши воины. Продолжаем хоронить. ВОЙНА.

6 августа в результате обстрела позиции Объединенных сил на Донбассе погибли четверо морпехов. Несмотря на объявленное перемирие.

Критично важна неотвратимость наказания. За тех, кто потерял свой дом и пытается жить с вырванными корнями. За сломанные судьбы и жизни. За КАЖДОГО раненого и погибшего.

Не просить Путина повлиять на "ту сторону". Не говорить, что "хотели ответить, но там уже покинули место запуска". Дать каждому украинцу уверенность в НЕОТВРАТИМОСТИ наказания.

И речь не только о сегодняшнем дне, не только об адекватном ответе армии. Нужно системно и жестко работать, но "достать" каждую мразь – пусть даже на это уйдут десятилетия. Примеры есть.

Ниже приведу мой текст почти пятилетней давности. Не откажусь ни от одного слова, только добавлю, что в 2016 году у нас были созданы Силы специальных операций ВС Украины (ССО).

"25 января 2015. Антитеррористическая операция на Донбассе длится уже десятый месяц. Официально – АТО, по сути - война. Однако самой долгой и наиболее успешной операцией в истории мировых спецслужб была израильская - сроком в 20 лет (!) – под "неотвратимым" названием "Гнев божий".

...Мюнхенская олимпиада, 5 сентября 1972 года. Террористы взяли заложников – членов израильской спортивной делегации. 11 спортсменов были убиты.

Теракт в Мюнхене

Правительство Израиля обратилось к мировому сообществу с требованием принять соответствующие резолюции и начать мировую войну с террором, однако (как это знакомо и Украине), большинство стран ограничилась лишь выражением соболезнования. Мало того, троих террористов выпустили из-под ареста.

Премьер-министр Израиля Голда Меир поручила главе "Моссада" составить список целей. Это были не только непосредственные исполнители теракта, но и другие члены террористической сети в Европе.

Большинство были ликвидированы. Подчеркну – на протяжении 20 лет.

Террористов нужно уничтожать. До последнего "заблудившегося отпускника" из России. Война это или АТО – не суть важно. Главное – результат. Наказание должно быть неотвратимым".

P.S. Вспомнилось видео ГУР МОУ, посвященное разведчику Максиму Шаповалу, который погиб в Киеве в результате подрыва автомобиля.

"Посмотри в мои глаза, враг".

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