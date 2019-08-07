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Анна Молчанова
Анна Молчанова
Заместитель шеф-редактора "Обозревателя" Все статьи автора

За каждого погибшего. Нам нужен свой Моссад

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Шестой год войны. Уже не Антитеррористическая операция, а Операция Объединенных сил. Продолжаются обстрелы. Продолжают гибнуть гражданские и наши воины. Продолжаем хоронить. ВОЙНА.

6 августа в результате обстрела позиции Объединенных сил на Донбассе погибли четверо морпехов. Несмотря на объявленное перемирие.

За каждого погибшего. Нам нужен свой Моссад

Критично важна неотвратимость наказания. За тех, кто потерял свой дом и пытается жить с вырванными корнями. За сломанные судьбы и жизни. За КАЖДОГО раненого и погибшего.

Не просить Путина повлиять на "ту сторону". Не говорить, что "хотели ответить, но там уже покинули место запуска". Дать каждому украинцу уверенность в НЕОТВРАТИМОСТИ наказания.

И речь не только о сегодняшнем дне, не только об адекватном ответе армии. Нужно системно и жестко работать, но "достать" каждую мразь – пусть даже на это уйдут десятилетия. Примеры есть.

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Российская "доблесть" – это позор

Ниже приведу мой текст почти пятилетней давности. Не откажусь ни от одного слова, только добавлю, что в 2016 году у нас были созданы Силы специальных операций ВС Украины (ССО).

"25 января 2015. Антитеррористическая операция на Донбассе длится уже десятый месяц. Официально АТО, по сути - война. Однако самой долгой и наиболее успешной операцией в истории мировых спецслужб была израильская - сроком в 20 лет (!) под "неотвратимым" названием "Гнев божий".

...Мюнхенская олимпиада, 5 сентября 1972 года. Террористы взяли заложников членов израильской спортивной делегации. 11 спортсменов были убиты.

Теракт в Мюнхене

Теракт в Мюнхене

Правительство Израиля обратилось к мировому сообществу с требованием принять соответствующие резолюции и начать мировую войну с террором, однако (как это знакомо и Украине), большинство стран ограничилась лишь выражением соболезнования. Мало того, троих террористов выпустили из-под ареста.

Премьер-министр Израиля Голда Меир поручила главе "Моссада" составить список целей. Это были не только непосредственные исполнители теракта, но и другие члены террористической сети в Европе.

Большинство были ликвидированы. Подчеркну на протяжении 20 лет.

Террористов нужно уничтожать. До последнего "заблудившегося отпускника" из России. Война это или АТО не суть важно. Главное результат. Наказание должно быть неотвратимым".

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P.S. Вспомнилось видео ГУР МОУ, посвященное разведчику Максиму Шаповалу, который погиб в Киеве в результате подрыва автомобиля.

"Посмотри в мои глаза, враг".

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Автор
Анна Молчанова Анна Молчанова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ВМС Украины война Главное управление разведки Министерство обороны Украины Служба безопасности Украины Силы специальных операций ВС Украины
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