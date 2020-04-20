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21 апреля • обновлено в 00:57
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Террористы убили лейтенанта ВСУ на Донбассе: обнародовано имя и фото Героя

1.6т
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В ходе обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе в понедельник, 20 апреля, погиб лейтенант Андрей Шинкарук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил капеллан львовской Академии сухопутных войск Степан Сус. Он также опубликовал фото убитого террористами украинского защитника.

"От рук врагов, которые ничего не уважают, даже праздник Воскресения Господа, погиб лейтенант Шинкарук Андрей, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного", – написал священник.

Террористы убили лейтенанта ВСУ на Донбассе: имя и фото Героя

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 20 апреля "Л/ДНР" четыре раза обстреляли позиции ОС. В результате один воин погиб, еще трое получили ранения.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Новости Донбасса Донбасс смерть фотографии Вооруженные силы Украины
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