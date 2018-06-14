Россия совершила большую ошибку с ЧМ-2018 - Пионтковский

Из последних заявлений президента России Владимира Путина можно сделать три неутешительных вывода: для него не существует украинского народа, не существует украинского государства и не существует легитимной власти в Украине.

Таким образом, ни на какие уступки на украинском направлении от Кремля рассчитывать не приходится. При жизни Путина.

В настоящее время происходит процесс фактической интеграции оккупированных территорий Донбасса в состав РФ. Станет ли эта интеграция интеграцией де-юре, покажет время.

Список представителей государств, которые примут участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России – "просто убийственный". Он –"большая пиар-ошибка" Кремля.

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

- Исходя из последних заявлений Путина - по итогам интервью с австрийским журналистом, прямой линии и выступлений для прессы во время визита в Китай - какие выводы можно сделать насчет российских угроз для Украины? Можете ли вы назвать три главных посыла Путина для Украины?

- Да, могу.

Первый – нет никакого так называемого украинского народа. Мы – единый народ, следовательно, русские.

Второе – нет никакого украинского государства. В случае чего мы будем готовы ликвидировать его государственность.

Третье – а кто такой, собственно, президент Порошенко? Мы ставим под вопрос его легитимность.

Вот три основных посыла. Все они в наиболее яркой форме были сделаны во время так называемого общения с народом. Они показывают, что ненависть Путина к Украине – всепоглощающее чувство, и дают важный ответ на один вопрос, который в последнее время многие задавали – готова ли Москва к каким-то серьезным содержательным уступкам на Донбассе, например, согласие на миротворцев на всей оккупированной территории, вплоть до российской границы.

Ответ: пока Путин находится у власти, никаких уступок, даже символических, на украинском направлении, в частности, на Донбассе, не будет.

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- Путин заявил об облегчении выдачи российских паспортов беженцам из Украины. В свою очередь, Лавров заявил о том, что возможная миротворческая миссия ООН на Донбассе должна лишь помочь в работе уже существующей миссии ОБСЕ. Можно ли из этих и других заявлений, сделанных руководством РФ в последнее время, сделать вывод, что они решились на интеграцию Донбасса в Россию?

- Этот курс взят около года назад. Прежняя политика была формально противоположной – втолкнуть эту Лугандонию как раковую опухоль внутрь политического тела Украины, сделать всех этих бандитов государственными деятелями Украины и тем самым разлагать украинское государство изнутри. На это были направлены все усилия.

Изменение Конституции, федерализация и так далее.

Видимо, в Кремле все-таки поняли, что это нереализуемо. Это не новое мероприятие в сторону интеграции – это и введение рубля, и изменение статуса собственности, и широкая раздача паспортов. Де-факто интеграция идет, и это сейчас является основным курсом Кремля.

Это еще раз подтверждает тот мой вывод после серии последних выступлений Путина, что при живом Путине никакого изменения жесткой антиукраинской позиции не будет.

- Эта интеграция будет по-прежнему интеграцией де-факто или перейдет к этапу интеграции де-юре?

- Это уже будет решаться ситуативно.

Я предупреждаю ваш следующий вопрос. Серьезные провокации и возможные новые политические шаги резервируются Москвой на время украинской избирательной кампании.

Ведь президентские выборы в Украине в марте. Это значит, что, уже начиная с осени, страна будет жить в атмосфере предвыборной кампании, которая всегда и скандальна, и конфликтна, которая предоставляет хорошую почву для внешних провокаций.

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- Как вы расцениваете идею Путина насчет исправления демографической ситуации в РФ за счет других народов, в том числе украинцев? Он заявил: "Должны быть приняты серьезные кардинальные меры в этой области. Привлечение мигрантов в Россию сегодня имеет и гуманитарное, и экономическое измерение с учетом сложной демографической ситуации в России. У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%, и это уже становится ограничителем экономического роста. И мы с этим ничего не можем сделать. Одно из немногих средств решения этой проблемы – это привлечение наших соотечественников в Россию".

- Я думаю, многие нашли бы в ней даже какой-то обнадеживающий момент. Пусть эти так называемые соотечественники, состоянием которых Москва спекулирует, и уезжают в Россию.

Но, думаю, в рамках концепции "русского мира" Путин, скорее, думает не о движении соотечественников в Россию, а о движении России ближе к соотечественникам.

А что касается женщин детородного возраста, то ситуация даже сложнее, чем та, которую представляет себе Путин. Все опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство женщин детородного возраста в Сибири и на Дальнем Востоке предпочитает выходить замуж за китайцев.

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- Песков назвал 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Это президенты: непризнанной Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, КНДР (эту страну будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам), Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Саудовской Аравии, Таджикистана и непризнанной Южной Осетии.

Как вы прокомментируете этот список? Считаете ли вы, что Запад фактически дал оплеуху Путину?

- Странно, что он не назвал еще две "страны" Лугандонии – это расширило бы список.

Но список просто убийственный. Я думаю, это большая пиар-ошибка – похвастаться списком этих 17 государств. Это блестящая иллюстрация той внешнеполитической изоляции, в которую себя загнала Россия.

- Согласно оценкам экспертов, сборная команда России по футболу, мягко говоря, не слишком сильна. Если Россия, помимо политического, получит еще и спортивное поражение, будет ли это большим ударом для того же Кремля, того же Путина?

- Я думаю, что уже нет. Я как старый болельщик слежу за спортивной прессой. Все понимают, что выступление российской сборной не будет впечатляющим. Общественное мнение уже как-то подготовлено к этому.

Упор делается на блестящую организацию, гостеприимство и прочее. Спортивного результата никто не ждет, и провал не будет большим разочарованием.

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- Каков ваш прогноз в отношении Олега Сенцова? Может ли Путин его помиловать, обменять? Когда и при каких обстоятельствах он может оказаться на свободе?

- В последние дни звучат настойчивые слухи об обмене. Будем на это надеяться. Всегда нужно надеяться, потому что речь уже идет о жизни человека.

Можно, конечно, бросить серьезный упрек западным политикам, главам государств. Их позиция в поддержку Сенцова недостаточно активная.

Кстати, возможно, некоторые лидеры приличных государств появятся на каком-то этапе чемпионата мира. На это намекали и Макрон, и Меркель. Но, с другой стороны, как украинцы могут их упрекать, если порядка 6 тысяч украинских болельщиков едут на этот чемпионат?

- Как бы вы поступили на месте украинского государства с такими коллаборантами, предателями?

- Демократическое государство не может наказывать за такие проявления очевидного морального предательства по отношению к своей родине. Но я думаю, сами украинцы должны определиться со своим отношением к этим людям.

Я не знаю, что это за люди, есть ли среди них деятели культуры и искусства. Но вы могли бы представить в 1942 году 6 тысяч российских болельщиков, поехавших на первенство Берлина по теннису? Хотя, там мог бы участвовать наш любимый Штирлиц. Он, как известно, был чемпионом Берлина по теннису.