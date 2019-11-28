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29 ноября • обновлено в 11:01
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Уголовники с проститутками: герои "русского мира" попали в громкие скандалы. Фотофакты

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В РФ произошли два громких скандала вокруг героев "русского мира": террористического отряда Enot Corp, долгое время воевавшего в Луганской области на Донбассе, и генерала СКР Андрея Маркова.

Деятельность частной военной компании Следственный комитет России назвал преступной, передает на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Так, по данным "Ъ", лидер организации "Единые народные общинные товарищества" (Enot Corp) Роман Теленкевич и несколько ее рядовых участников, "отличившихся" на востоке Украины, в Сирии и Крыму, обвиняются в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах.

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Enot Corp

Enot Corp

Соцсети

"Еноты", как считает следствие, действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ.

"Фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий", – отмечается в материалах дела.

Enot Corp

Enot Corp

facebook.com/shtirlitz53

Что касается Андрея Маркова, то первый заместитель главы Управления криминалистики СКР, награжденный медалями "За верность служебному долгу", "За заслуги", "За безупречную службу" I, II, III степени, стал героем видео компрометирующего характера.

На попавшем в сеть ролике мужчина, похожий на генерала, облизывает туфлю девушки в белье во время какого-то застолья.

Действие происходит в закрытом помещении, похожем на сауну, под звучащий фоном шансон с цветомузыкой. Мужчина облизывает обувь, после чего усаживает девушку к себе на колени. На кадрах присутствуют и другие почти обнаженные дамы, а также стол с алкоголем и закуской.

Скандальный ролик с Андреем Марковым

Скандальный ролик с Андреем Марковым

Скрин видео

Скандальный ролик с Андреем Марковым

Скандальный ролик с Андреем Марковым

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно россиянин Игорь Мангушев, бывший лидер отряда Enot Corp, публично оскорбил украинцев.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
фотографии Новости России Следственный комитет Российской Федерации Новости Донбасса Новости ЛНР
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так в Украине Азовцев или кого там судили за зверства и изнасилования женщин и мужчин. Так эти Еноты хоть на чужой территории беспредел вытворяли, а эти украинцы на своей.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А кто бы сомневался ? Чем мерзопакостнее ублюдок ,тем выше он поднимается .На том стоит и стоять будет "русь матушка". Вспомните, кого Кремль делал "народными" мэрами и губернаторами в дырляндии и Крыму .Там же клейма ставить негде.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Злопыхатель Вежливый, Вспомните кого в Украине судили за аналогичные преступления, усугубленные изнасилованиями мужчин и женщин, Азовцев или кого?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, хоть с бабами. А вна Украине настоящие патриоты обязательно должны "брать у рота"
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Лазарев Ярослав, брысь в рашку!!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Лазарев Ярослав,дык на расее настоящие патриоты должны лихо сидеть на бутылка и мычать "Рафик, прасти"...
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