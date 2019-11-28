Уголовники с проститутками: герои "русского мира" попали в громкие скандалы. Фотофакты

В РФ произошли два громких скандала вокруг героев "русского мира": террористического отряда Enot Corp, долгое время воевавшего в Луганской области на Донбассе, и генерала СКР Андрея Маркова.

Деятельность частной военной компании Следственный комитет России назвал преступной, передает на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Так, по данным "Ъ", лидер организации "Единые народные общинные товарищества" (Enot Corp) Роман Теленкевич и несколько ее рядовых участников, "отличившихся" на востоке Украины, в Сирии и Крыму, обвиняются в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах.

Enot Corp Соцсети

"Еноты", как считает следствие, действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ.

"Фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий", – отмечается в материалах дела.

Enot Corp facebook.com/shtirlitz53

Что касается Андрея Маркова, то первый заместитель главы Управления криминалистики СКР, награжденный медалями "За верность служебному долгу", "За заслуги", "За безупречную службу" I, II, III степени, стал героем видео компрометирующего характера.

На попавшем в сеть ролике мужчина, похожий на генерала, облизывает туфлю девушки в белье во время какого-то застолья.

Действие происходит в закрытом помещении, похожем на сауну, под звучащий фоном шансон с цветомузыкой. Мужчина облизывает обувь, после чего усаживает девушку к себе на колени. На кадрах присутствуют и другие почти обнаженные дамы, а также стол с алкоголем и закуской.

Скандальный ролик с Андреем Марковым Скрин видео

Скандальный ролик с Андреем Марковым Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно россиянин Игорь Мангушев, бывший лидер отряда Enot Corp, публично оскорбил украинцев.

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