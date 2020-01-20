Спровоцировал яд: легендарный комбат ошарашил признанием о внезапной онкологии

Заместитель командира УДА, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт, который внезапно попал в больницу, не исключает, что его могли отравить.

Такое заявление он сделал в комментарии InfoResist. Военный уже перенес операцию и продолжит лечение в европейской клинике.

"Внезапно обнаружил онкологию, ее спровоцировал и развивает яд, есть такая информация. Сейчас параллельно проверяюсь на отравление", – сказал Гергерт.

Напомним, подопечные военного из "Арраты" 20 января сообщили, что их командир с раком желудка оказался на операционном столе.

Комбат Андрей Гергерт заявил о возможном отравлении InfoResist

Комбат Андрей Гергерт заявил о возможном отравлении Facebook "Арраты"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне. Полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления 2 декабря.

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