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21 января • обновлено в 00:53
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Спровоцировал яд: легендарный комбат ошарашил признанием о внезапной онкологии

2.4т
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Заместитель командира УДА, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт, который внезапно попал в больницу, не исключает, что его могли отравить.

Такое заявление он сделал в комментарии InfoResist. Военный уже перенес операцию и продолжит лечение в европейской клинике.

"Внезапно обнаружил онкологию, ее спровоцировал и развивает яд, есть такая информация. Сейчас параллельно проверяюсь на отравление", – сказал Гергерт.

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Напомним, подопечные военного из "Арраты" 20 января сообщили, что их командир с раком желудка оказался на операционном столе.

Комбат Андрей Гергерт заявил о возможном отравлении

Комбат Андрей Гергерт заявил о возможном отравлении

InfoResist

Комбат Андрей Гергерт заявил о возможном отравлении

Комбат Андрей Гергерт заявил о возможном отравлении

Facebook "Арраты"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гергерт подтвердил, что задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в его батальоне. Полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления 2 декабря.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Гергерт
Место
Украина
Теги
добровольцы отравление рак
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Земля тебе пухом
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рак, к сожалению, всегда внезапен и не предсказуем.
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