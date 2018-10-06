Андрей Биба, которого ''крышевал'' Александр Янукович, спокойно продолжает вести бизнес в Украине и выводит деньги в Италию

Скандально известный основатель сети автозаправочных комплексов "БРСМ-Нафта" Андрей Биба сколотил огромное состояние благодаря масштабным коррупционным махинациям с топливом, которые он воплотил, будучи приближенным к окружению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Такие связи дали Бибе возможность получить доступ к практически золотому дну, которое в итоге и позволило ему обзавестись элитной недвижимостью и даже бизнесом в Италии.

Кто получает "отмытые" миллионы "БРСМ-Нафты"?

Как ни старался "бензиновый барон" Андрей Биба скрыть информацию о том, кто же на самом деле управляет нелегальным долларовым потоком "БРСМ-Нафты", ему это так и не удалось. И "Википедию" чистили, и фирмы прятали за фейковыми голландскими инвесторами, и псевдо-рейдерские захваты проводили, и даже поджигали и подрывали заправки и нефтебазы, но все равно правда не спряталась за густым дымом пожаров и "завесой" фиктивных бумажных сделок. Но обо всем по порядку.

Господин Биба — человек известный, особенно в узких кругах. Он основал "БРСМ-Нафту" еще в середине 90-х годов, но рассвет бензинового бизнеса припал на 2007-2010 годы. Таким образом, Биба является бессменным руководителем компании "БРСМ-Нафта" на протяжении более 20 лет. Но ее подъем начался аккурат в 2007 году, когда Биба вышел на окружение тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича с целью воспользоваться возможностями, которые открывали перед коррумпированным бизнесом "региональные власти". Реализуя разнообразные коррупционные схемы и пополняя в знак благодарности партийную кассу "регионалов", Биба дождался своего звездного часа в 2010 году, когда Янукович стал президентом. На это самое время приходится расцвет и пик могущества империи "БРСМ-Нафта". Пользуясь в качестве "крыши" покровительством старшего сына Януковича по прозвищу "Саша Стоматолог", Биба смог увеличить количество АЗС до 190 штук, что позволило ему войти в международный список 200 крупнейших компаний по версии журнала Forbes. На протяжении президентства Януковича Биба не забывал привлекать к участию в бизнесе выгодных компаньонов со связями, опытом и властными полномочиями, что впрочем, не помешало ему сразу же "кинуть" своих партнеров после того, как поменялась политическая конъюнктура.

Андрей Биба

А случай представился сразу после революции 2014 года, когда большинство окружения Януковича выехало за границу. Но впрочем, в утешение "беглецам", можно сказать, что "кидал" Биба не только отечественных инвесторов, но и иностранных. В 2014 году 50% активов "БРСМ-Нафты" были переоформлены на голландского инвестора, которого спустя некоторое время Биба тоже благополучно "кинул".

Имение Бибы во Флоренции

Уголовное дело на 1,6 млрд гривен

Вся коррупционная схема по контрабанде ГСМ, "отмыву" денег, уходу из-под акцизов и "бадяженья" бензина для дальнейшей поставки на сеть АЗС "БРСМ" была придумана и отточена Бибой до совершенства еще при "царствовании" Януковича и осуществлялась через "прокладку" "Стейт Ойл". Интересен и тот факт, что по данным Государственной фискальной службы, по состоянию на декабрь 2017 года долг "Стейт Ойл" по уплате налогов в бюджет составлял более 2 млрд грн, а в местные — 393 млн гривен.

В общем такая активность Бибы и его подставных компаний не могла остаться не замеченной правоохранителями. По факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Стейт Ойл" было открыто уголовное производство, в рамках которого доверенному лицу Быбы, директору "Стейт Ойл" было сообщено о подозрении, а его имущество — арестовано.

Помимо уклонения от уплаты налогов, ГФС инкриминирует компании "БРСМ-Нафта" ("Стейт Ойл", "Бел-Ойл", "Парком Транс", "Нафтотрейд-2015", "БРСМ-Нафта" и прочим юридическим лицам) незаконное массовое изготовление некачественного топлива на нефтебазах и его реализацию в розничной сети.

Было открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины — частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и части 1 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

В отношении самого Бибы было начато уголовное расследование по статье 209 (легализация доходов, полученных преступным путем организованной группой), статье 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), 2 части статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. По данным ГФС, общие потери бюджета от незаконных махинаций Бибы составили 1,6 млрд гривен.

Винодельня Бибы в Италии

Фиктарь ООО "Евро Пауэр"

С целью ухода от уголовного преследования и выведения активов "БРСМ-Нафты" из-под угрозы ареста, она была фиктивно переоформлена на ООО "Евро Пауэр". При этом собственником компании через подставных лиц оставался "бензиновый король" Биба, продолжая осуществлять все операционное управление компанией.

"Вишенкой на торте" всей этой мутной операции стало то, что учредителем ООО "Евро Пауэр" является однокурсник Андрея Бибы, житель американского штата Нью-Джерси Эдуард Штрахман, который…проживает в США и получает пособие по безработице. При этом компания с уставным капиталом, увеличенным с 50 грн до 10 тыс. грн, осуществляет финансовые сделки на миллионы долларов. Требуются ли еще доказательства зицпредседательства подставного Штрахмана?

Как Биба сам себе "рейдерил"

Кроме того, что Биба является проворным "схемщиком" по отмыванию преступных денег, он еще оказался и неплохим "театральным" постановщиком. Чтобы отвести внимание от процветающего бизнеса с уходом от налогов, скомпрометировать своих бизнес-партнеров, Биба 22-23 марта 2018 года организовал постановочное нападение на "БРСМ", о чем даже было сделано специальное заявление компании. Но, то ли по недосмотру, то ли по глупости в пресс-релизе было фактически признано, что компания по прежнему принадлежит Бибе: "...Владелец торговой марки "БРСМ-Нафта" Андрей Биба не имеет никакого отношения к инициированию, организации или осуществлению рейдерского захвата автозаправочной сети "БРСМ-Нафта".

Заметание следов

Но еще до истории с имитированием "рейдерского" захвата в активе преступных действий Бибы была попытка заметания следов криминальной деятельности, что привело уже к гибели людей. А каким образом лучше всего спрятать "левые" присадки, контрабандный товар, "бадяжный" ГСМ, неучтенные нефтепродукты, как не сжечь все следы преступлений? И начались взрывы и пожары.

22 апреля 2014 года в Переяслав-Хмельницком на АЗС "БРСМ-Нафты" произошел взрыв. Погибло шесть человек. 8 июня 2015 года загорелась нефтебаза "БРСМ-Нафта" в Глевахе Васильковского района Киевской области. Огонь удалось потушить только через девять дней. Погибли пять человек, еще 15 пострадали. 17 июля 2017 года загорелась уже нефтебаза "БРСМ" села Крячки Киевской области. Но скрыть все следы не удалось.

Ванная, которую Биба купил за $67 557

Столик за $4,6 млн, приобретенный Бибой

Новая жизнь в Италии

Понимая всю степень возможных последствий своих действий, перечень уголовных статей, который мог занять несколько страниц, Биба в срочном порядке эвакуируется со всей семьей в Италию. На новом месте жительства Биба начал процесс легализации денег, украденных в Украине, инвестируя их в итальянскую экономику. Первым делом семейство приобрело огромную виллу и не где-нибудь, а во Флоренции, одном из самых дорогих городов Италии, где цена квадратного метра стартует от 15 тыс. евро.

Вилла построена в 1800 году, ее общая площадь — 1 200 кв.метров. На территории — шикарный сад и есть поле для гольфа. Общая стоимость покупки составила 15 млн евро. Но, не удовлетворившись состоянием приобретенной недвижимости, Биба заказал авторский дизайн и произвел ремонт всей виллы стоимостью 23,5 млн евро. Одна только ванна известнейшего бренда Archeo Copper обошлась в $67 557 — приблизительно такую сумму составляет бюджет сельской школы, а приставной столик Tufft был куплен за $4,6 миллиона.

Не поскупился Биба и на приобретение известнейшей винодельни в Италии Fattoria Viticcio, за которую заплатил $45 миллионов. Винодельня находится в 30 км от Флоренции в Грев-ин-Кьянти и производит вино с 1964 года объемом более 300 тыс. бутылок вина в год. Винодельней Fattoria Viticcio управляет приемный сын Бибы Александр Белозеров.

Жене Бибы Светлане доверена более ответственная и деликатная миссия — являться курьером и представителем Бибы в Украине, контролировать прохождение схем "отмыва" денег, доставлять "черный нал" и легализировать его на счетах, заниматься всеми текущими финансово-бухгалтерскими операциями компании. Одним словом, в силу невъездного статуса мужа — быть его ушами, глазами и руками в криминальном бизнесе.

Жена Бибы - Светлана

Приемный сын Бибы - Александр Белозеров

Слово за МВД, ГПУ и Минюстом

Остается открытым вопрос, как долго будут бездействовать правоохранительные органы? После украденных 1,6 млрд грн, выведения миллионов долларов на офшорные счета, криминальной легализации имущества, 50 млн грн, потраченных государством на ликвидацию последствий поджогов нефтехранилищ и заправок, гибели и увечья людей — когда наступит момент наказания? Почему Бибу не объявляют в международный розыск Интерпола, а только во всеукраинский? В то же время, заправки "БРСМ" продолжают приносить Бибе от 50 до 70 млн грн ежемесячного дохода, которые он успешно "отмывает" в западных банках.