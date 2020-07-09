Дело Шеремета: апелляцию подозреваемого Антоненко перенесли в четвертый раз

Киевский апелляционный суд 9 июля в четвертый раз перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Новое заседание было назначено на 13 июля, передает "Укринформ". "Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля 10:30", – заявил судья.

Такое решение приняли в связи с необходимостью направить запрос в Печерский районный суд относительно наличия либо отсутствия одного из томов уголовного дела.

При этом Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на защиту подозреваемого, пишет, что прокуроры якобы "потеряли том обвинения по дороге в суд". Коллегия Апелляционного суда дала прокуратуре 3 дня на поиск материалов.

Заседание суда. Facebook / Мирослав Гай

Ранее Киевский апелляционный суд перенес на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы в связи с необходимостью изучения адвокатами Антоненко ходатайства обвинения.

Заседание суда. Facebook / Мирослав Гай

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