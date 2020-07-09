Дело Шеремета: апелляцию подозреваемого Антоненко перенесли в четвертый раз
Андрей Антоненко на заседании суда 9 июля. Новинарня
Киевский апелляционный суд 9 июля в четвертый раз перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Новое заседание было назначено на 13 июля, передает "Укринформ". "Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля 10:30", – заявил судья.
Такое решение приняли в связи с необходимостью направить запрос в Печерский районный суд относительно наличия либо отсутствия одного из томов уголовного дела.
При этом Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на защиту подозреваемого, пишет, что прокуроры якобы "потеряли том обвинения по дороге в суд". Коллегия Апелляционного суда дала прокуратуре 3 дня на поиск материалов.
Заседание суда. Скрин видео ТСН
Ранее Киевский апелляционный суд перенес на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы в связи с необходимостью изучения адвокатами Антоненко ходатайства обвинения.
Заседание суда. Скрин видео ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.