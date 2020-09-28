ГБР занялась расследованием ремонта упавшего под Чугуевом Ан-26

По факту падения Ан-26 под Чугуевом (Харьковская область) изъято документы об организации полета и ремонте самолета, допрошено более 40 свидетелей, назначено судебно-медицинские экспертизы.

О ходе расследования ЧП по состоянию на 28 сентября ГБР отчиталось на официальном сайте. Расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК – нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Следователями Государственного бюро расследований проведено ряд следственных действий, а именно:

осмотр места происшествия, в ходе которого выявлено значительное количество вещественных доказательств и два бортовых самописца (черные ящики);

обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

предназначено 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

в воинской части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

получена информация и документы от Украинского гидрометеорологического центра, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных сил;

допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;

обеспечено взятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертиз от 18-ти родственников погибших курсантов и семи родственников членов экипажа;

предназначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

истребовано документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

подано семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетико-молекулярных экспертиз.

"После проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела будут вернут их родственникам в кратчайшие сроки", – сказано в сообщении.

Добавим, представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал "Суспільному", что лица, которые руководили полетами в день падения Ан-26, отстранены от работы на время расследования.

По его информации, речь идет о трех людях из группы руководства полетов.

"Это группа руководства полетов, командно-диспетчерский пункт, который запускает и выпускает самолеты и находится на связи постоянно. Пилот докладывает о состоянии самолета, о полете, обстановку в воздухе. И именно в эти трагические минуты были переговоры с группой руководства полетов о том, что отказал датчик давления крутящего момента двигателя, эти вещи есть в заявлениях следственной комиссии", – отметил военный.

Досудебное расследование продолжается.

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