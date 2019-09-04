Ампутировали кисть: опубликовано первое видео о покушении на ректора под Тернополем

Ректор Тернопольского экономического университета Андрей Крысоватый, во двор которому бросили взрывчатку, вследствие взрыва остался без кисти левой руки.

Его жена получила осколочные ранения, сообщила сотрудница местной больницы, куда доставили пострадавших, передает местный телеканал "ИНТБ" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"У мужчины, 53 года, травматическая ампутация кисти левой руки, у женщины – множественные осколочные ранения лица и тела", - сказала врач.

Коллега пострадавшего, проректор по научно-педагогической работе университета Николай Шинкарик опроверг версию, что покушение было совершено из-за профессиональной деятельности.

Место ЧП скриншот видео

"Ни угроз не было, думаю, что не связано с работой. В последнее время мы общались исключительно по работе, ведь начало учебного года. Около девяти утра он должен был быть на работе. В 9:22 я вышел с лекции и мне сообщили, что это произошло", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники. В ней было послание для Крысоватого.

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