Ампутация и невнятная история: на украинском на полигоне подорвался военный

В Херсонской области на полигоне произошел взрыв, в результате которого пострадал военнослужащий-контрактник.

Информацию об этом подтвердила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины Ирина Атаманенко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, пострадавший находится в больнице. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ст. 128 УК Украины. Это неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Все будет установлено во время досудебного расследования", - сказал она.

Местное издание "Новый день" пишет, что 37-летний мужчина госпитализирован с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев.

"Сослуживцы раненого рассказали медикам невнятную историю – якобы тот решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась какая-то емкость. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию пока нельзя", - пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжают обсуждать скандальную судьбу и причину взрывов украинских минометов М120-15 "Молот". Уже после первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.