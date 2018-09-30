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Ампутация и невнятная история: на украинском на полигоне подорвался военный

3.3тЧитать материал на украинском

В Херсонской области на полигоне произошел взрыв, в результате которого пострадал военнослужащий-контрактник.

Информацию об этом подтвердила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины Ирина Атаманенко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, пострадавший находится в больнице. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ст. 128 УК Украины. Это неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Все будет установлено во время досудебного расследования", - сказал она.

Местное издание "Новый день" пишет, что 37-летний мужчина госпитализирован с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев.

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"Сослуживцы раненого рассказали медикам невнятную историю – якобы тот решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась какая-то емкость. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию пока нельзя", - пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжают обсуждать скандальную судьбу и причину взрывов украинских минометов М120-15 "Молот". Уже после первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.

Место
УкраинаХерсон
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Не зря говорят хахлы нация дебилов.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Неужели опять Молот?:-)))))))))))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Жаль, что у эхохложопых дебилов нет атомного оружия, они давно бы уже "самоликвидировались" без постороннего вмешательства.
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