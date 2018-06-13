"Амнистия для топ-коррупционеров": в законе об Антикоррупционном суде нашли скандальную норму

В одобренном Верховной Радой законе "О Высшем антикоррупционном суде", который накануне подписал президент Украины Петр Порошенко, "подменили" апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.

Как заявляет общественная организация "Центр противодействия коррупции", в законе предусмотрено, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном.

Эксперты пояснили, что данная норма появилась в обнародованном тексте закона, однако не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем во время обсуждения закона в парламенте.

В ЦПК подчеркнули, что таким образом, закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начался в общих судах первой инстанции, будут завершены так же в общих судах, а апелляции по этих делах не будут рассмотрены Антикоррупционным судом, несмотря на договоренности с международными партнерами.

По словам главы организации Виталия Шабунина, эта норма станет "амнистией" для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах.

В свою очередь глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин заявил, что эту норму нужно срочно исправить, поскольку "принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет".

Как сообщал OBOZREVATEL, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

7 июня его одобрила Верховная Рада Украины.