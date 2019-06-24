Алтарь залило, с потолка течет: в Симферополе случилось ЧП в соборе ПЦУ

В оккупированном Симферополе (Крым) во время очередного проливного дождя затопило здание Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Крымской епархии Православной церкви Украины.
Как сообщают "Крым.Реалии", ЧП случилось после начала ремонтных работ на крыше храма, которые проводит "Министерство имущественных и земельных отношений".
Прихожане храма после богослужения несколько часов убирали последствия затопления.
"Набежало воды, намокли все ковры в алтаре. Мы их поснимали, развесили. С потолка все капает, еще один дождь, и оно все (штукатурка. – Ред.) упадет в храм, потому что там на чердаке сейчас ничего нет, вода идет сразу сюда. На третьем этаже в комнате воскресной школы обвалилась в большом количестве штукатурка", – рассказал один из прихожан.
В Симферополе затопило собор ПЦУ
В Симферополе затопило собор ПЦУ
В Симферополе затопило собор ПЦУ
Другая прихожанка храма отметила, что строители их не предупредили о проводимых на крыше ремонтных работах.
"Они не предупредили что будут снимать крышу, мы б накрыли целлофаном ценные вещи", – пояснила она.
На 24 июня назначено заседание подконтрольного Кремлю Арбитражного суда Крыма первой инстанции по иску, поданному российским Министерством имущественных и земельных отношений Крыма против "управления Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата" (епархия перешла в ПЦУ) по поводу помещения кафедрального собора Владимира и Ольги в городе Симферополь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. На полуостров обрушилась непогода. Огромный град побил автомобили.
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