Алтарь залило, с потолка течет: в Симферополе случилось ЧП в соборе ПЦУ

В оккупированном Симферополе (Крым) во время очередного проливного дождя затопило здание Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Крымской епархии Православной церкви Украины.

Как сообщают "Крым.Реалии", ЧП случилось после начала ремонтных работ на крыше храма, которые проводит "Министерство имущественных и земельных отношений".

Прихожане храма после богослужения несколько часов убирали последствия затопления.

"Набежало воды, намокли все ковры в алтаре. Мы их поснимали, развесили. С потолка все капает, еще один дождь, и оно все (штукатурка. – Ред.) упадет в храм, потому что там на чердаке сейчас ничего нет, вода идет сразу сюда. На третьем этаже в комнате воскресной школы обвалилась в большом количестве штукатурка", – рассказал один из прихожан.

В Симферополе затопило собор ПЦУ

В Симферополе затопило собор ПЦУ

В Симферополе затопило собор ПЦУ

Другая прихожанка храма отметила, что строители их не предупредили о проводимых на крыше ремонтных работах.

"Они не предупредили что будут снимать крышу, мы б накрыли целлофаном ценные вещи", – пояснила она.

На 24 июня назначено заседание подконтрольного Кремлю Арбитражного суда Крыма первой инстанции по иску, поданному российским Министерством имущественных и земельных отношений Крыма против "управления Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата" (епархия перешла в ПЦУ) по поводу помещения кафедрального собора Владимира и Ольги в городе Симферополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. На полуостров обрушилась непогода. Огромный град побил автомобили.

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